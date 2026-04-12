"روساتوم" تدرس إنشاء محطة نووية على القمر بقدرة تفوق المشروع الحالي بعشرة أضعاف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
"روساتوم" تدرس إنشاء محطة نووية على القمر بقدرة تفوق المشروع الحالي بعشرة أضعاف
"روساتوم" تدرس إنشاء محطة نووية على القمر بقدرة تفوق المشروع الحالي بعشرة أضعاف
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء محطة طاقة نووية على القمر بقدرة تزيد بعشرة أضعاف على ما ينص... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T11:29+0000
2026-04-12T11:29+0000
وقال ليخاتشوف، في تعليق لمجلة "سترانا روساتوم"، اليوم الأحد: "يجري حاليًا تطوير محطة نووية صغيرة على القمر، لكن يجري في الوقت نفسه التفكير في مشروع محطة بقدرة أعلى بعشرة أضعاف".وأضاف أن قدرة 10 كيلوواط لن تكون كافية للاستغلال الصناعي للقمر، بما يشمل استخراج المعادن الأرضية النادرة، وإنتاج الأكسجين ووقود الصواريخ من الجليد، وتصنيع منتجات معقدة في الموقع.وقال ليخاتشوف خلال ندوة "صناعة الطاقة الكهربائية - أساس التنمية الوطنية" التي عُقدت في وزارة الطاقة الروسية: "بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، يجب بناء هذه المحطة (النووية) على سطح القمر، بقدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات".
روساتوم, العالم, روسيا
روساتوم, العالم, روسيا

"روساتوم" تدرس إنشاء محطة نووية على القمر بقدرة تفوق المشروع الحالي بعشرة أضعاف

11:29 GMT 12.04.2026
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء محطة طاقة نووية على القمر بقدرة تزيد بعشرة أضعاف على ما ينص عليه المشروع الحالي البالغة قدرته 10 كيلوواط.
وقال ليخاتشوف، في تعليق لمجلة "سترانا روساتوم"، اليوم الأحد: "يجري حاليًا تطوير محطة نووية صغيرة على القمر، لكن يجري في الوقت نفسه التفكير في مشروع محطة بقدرة أعلى بعشرة أضعاف".

وأشار إلى أن "روساتوم" و"روسكوسموس" تعملان على تطوير محطة نووية للقمر، موضحا أن مواصفات وحدة الطاقة القمرية الحالية تشمل قدرة تصل إلى 10 كيلوواط، وكتلة لا تتجاوز 1.2 طن، وعمر تشغيل آمن يبدأ من 10 سنوات.

"روساتوم" تكشف عن مقترح لـ "حل ثلاثي" بشأن قضية اليورانيوم الإيراني
9 أبريل, 13:08 GMT
وأضاف أن قدرة 10 كيلوواط لن تكون كافية للاستغلال الصناعي للقمر، بما يشمل استخراج المعادن الأرضية النادرة، وإنتاج الأكسجين ووقود الصواريخ من الجليد، وتصنيع منتجات معقدة في الموقع.

وأعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، يوم 19 مارس/ آذار، أن محطة الطاقة النووية المزمع إنشاؤها على سطح القمر يجب أن تمتلك قدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات.

وقال ليخاتشوف خلال ندوة "صناعة الطاقة الكهربائية - أساس التنمية الوطنية" التي عُقدت في وزارة الطاقة الروسية: "بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، يجب بناء هذه المحطة (النووية) على سطح القمر، بقدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات".
