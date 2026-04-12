https://sarabic.ae/20260412/روساتوم-تدرس-إنشاء-محطة-نووية-على-القمر-بقدرة-تفوق-المشروع-الحالي-بعشرة-أضعاف-1112496354.html
"روساتوم" تدرس إنشاء محطة نووية على القمر بقدرة تفوق المشروع الحالي بعشرة أضعاف
12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T11:29+0000
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/19/1080407680_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_00e9e85f0d7bc698155dbacda74ad563.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء محطة طاقة نووية على القمر بقدرة تزيد بعشرة أضعاف على ما ينص عليه المشروع الحالي البالغة قدرته 10 كيلوواط.
وقال ليخاتشوف، في تعليق لمجلة "سترانا روساتوم"، اليوم الأحد: "يجري حاليًا تطوير محطة نووية صغيرة على القمر، لكن يجري في الوقت نفسه التفكير في مشروع محطة بقدرة أعلى بعشرة أضعاف".
وأشار إلى أن "روساتوم" و"روسكوسموس" تعملان على تطوير محطة نووية للقمر، موضحا أن مواصفات وحدة الطاقة القمرية الحالية تشمل قدرة تصل إلى 10 كيلوواط، وكتلة لا تتجاوز 1.2 طن، وعمر تشغيل آمن يبدأ من 10 سنوات.
وأضاف أن قدرة 10 كيلوواط لن تكون كافية للاستغلال الصناعي للقمر، بما يشمل استخراج المعادن الأرضية النادرة، وإنتاج الأكسجين ووقود الصواريخ من الجليد، وتصنيع منتجات معقدة في الموقع.
وأعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، يوم 19 مارس/ آذار، أن محطة الطاقة النووية المزمع إنشاؤها على سطح القمر يجب أن تمتلك قدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات.
وقال ليخاتشوف خلال ندوة "صناعة الطاقة الكهربائية - أساس التنمية الوطنية" التي عُقدت في وزارة الطاقة الروسية: "بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، يجب بناء هذه المحطة (النووية) على سطح القمر، بقدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات".