https://sarabic.ae/20260412/روسيا-إعادة-توزيع-ديون-واشنطن-تجاه-منظمة-الصحة-العالمية-على-دول-أخرى-غير-ملائم--1112506094.html

روسيا: إعادة توزيع ديون واشنطن تجاه منظمة الصحة العالمية على دول أخرى غير ملائم

صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف، بأن روسيا ترى أنه من غير الصحيح الحديث عن إعادة توزيع ديون الولايات المتحدة تجاه... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T13:40+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_0868bdc2d58c93f077e00c0fd0914bd0.jpg

وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "الحديث عن "إعادة توزيع الديون على دول أخرى"، برأينا، غير صحيح. هذه ديون يجب على الولايات المتحدة، إذا كانت تعتبر نفسها عضوًا مسؤولًا وحسن النية في المجتمع الدولي ويحترم القانون الدولي، أن تقوم بسدادها".كما صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها المالية تجاه منظمة الصحة العالمية لعامي 2025 و2026، لافتا إلى أنه لديها ديون عن عام 2024.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 كانون الثاني/يناير عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية، بعد عام من بدء تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب. وأفاد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة “لم تعد تشارك في عمل منظمة الصحة العالمية”. كما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة لم تسدد ديونًا للمنظمة بنحو 260 مليون دولار.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

