روسيا: إعادة توزيع ديون واشنطن تجاه منظمة الصحة العالمية على دول أخرى غير ملائم
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف، بأن روسيا ترى أنه من غير الصحيح الحديث عن إعادة توزيع ديون الولايات المتحدة تجاه... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "الحديث عن "إعادة توزيع الديون على دول أخرى"، برأينا، غير صحيح. هذه ديون يجب على الولايات المتحدة، إذا كانت تعتبر نفسها عضوًا مسؤولًا وحسن النية في المجتمع الدولي ويحترم القانون الدولي، أن تقوم بسدادها".كما صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها المالية تجاه منظمة الصحة العالمية لعامي 2025 و2026، لافتا إلى أنه لديها ديون عن عام 2024.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 كانون الثاني/يناير عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية، بعد عام من بدء تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب. وأفاد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة "لم تعد تشارك في عمل منظمة الصحة العالمية". كما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة لم تسدد ديونًا للمنظمة بنحو 260 مليون دولار.
روسيا: إعادة توزيع ديون واشنطن تجاه منظمة الصحة العالمية على دول أخرى غير ملائم

13:40 GMT 12.04.2026
© AP Photo / Anja Niedringhausشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Anja Niedringhaus
صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف، بأن روسيا ترى أنه من غير الصحيح الحديث عن إعادة توزيع ديون الولايات المتحدة تجاه منظمة الصحة العالمية على دول أخرى، مؤكدة أن على واشنطن سدادها بنفسها.
وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "الحديث عن "إعادة توزيع الديون على دول أخرى"، برأينا، غير صحيح. هذه ديون يجب على الولايات المتحدة، إذا كانت تعتبر نفسها عضوًا مسؤولًا وحسن النية في المجتمع الدولي ويحترم القانون الدولي، أن تقوم بسدادها".
وأضاف أن تغيير تركيبة عضوية المنظمة يرتبط بشكل واضح بتغيّر الأعباء المالية على الدول الأعضاء، والتي تُحدَّد وفقًا لحجم الميزانية وبما يتماشى مع نظام المساهمات المعتمد فيها.
كما صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها المالية تجاه منظمة الصحة العالمية لعامي 2025 و2026، لافتا إلى أنه لديها ديون عن عام 2024.
وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، لم تفِ الولايات المتحدة بالتزاماتها لا لعام 2025 ولا لعام 2026، كما عليها مستحقات متأخرة عن عام 2024".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 كانون الثاني/يناير عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية، بعد عام من بدء تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب. وأفاد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة “لم تعد تشارك في عمل منظمة الصحة العالمية”. كما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة لم تسدد ديونًا للمنظمة بنحو 260 مليون دولار.
