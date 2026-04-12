https://sarabic.ae/20260412/ضابط-استخبارات-أمريكي-سابق-الهجوم-على-إيران-دمر-منظومة-الشراكات-الأمريكية-1112489321.html

ضابط استخبارات أمريكي سابق: الهجوم على إيران دمر منظومة الشراكات الأمريكية

ضابط استخبارات أمريكي سابق: الهجوم على إيران دمر منظومة الشراكات الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح المحلل العسكري وضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الهجمات على إيران حرمت الولايات المتحدة من جميع شركائها الرئيسيين، ما أدى فعليا إلى القضاء...

2026-04-12T05:30+0000

2026-04-12T05:30+0000

2026-04-12T05:30+0000

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690464_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_118f30fbd0efa9df6d204b7fad4c7ca8.jpg

وقال ريتر، في مقابلة مع أندرو نابوليتانو، نُشرت على قناته في "يوتيوب": "لقد كان خطأ استراتيجيا فادحا، لقد تغير العالم بأسره. أعتبره الحدث الذي أنهى الإمبراطورية، لقد توقف حلف الناتو عن الوجود عمليا. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وماركو روبيو عن سحب 100 ألف جندي من أوروبا وضرورة الانتقائية في اختيار من ندعم. هذه هي نهاية الدفاع الجماعي".وأضاف ريتر: "لقد انتهت جميع علاقاتنا الاستراتيجية التي حددت موقعنا الجيوسياسي على مدى الأربعين عاما الماضية. لقد انتهت تماما، لا سيما في دول الخليج العربي. لقد انتهى كل شيء الآن. هذه هزيمة استراتيجية فادحة للولايات المتحدة. ويتجاوز الأمر مجرد المواجهة مع إيران".وسبق أن أعرب ترامب عن شكوكه في قدرة حلف الناتو على تقديم مساعدة حقيقية للولايات المتحدة، متهما المنظمة بـ"سوء السلوك" وعدم الفعالية في حال وقوع تهديد عالمي. كما زعم أنه يفكر جديا في الانسحاب من الحلف بعد رفضه المشاركة في العملية ضد إيران.كتبت مجلة "شبيغل" الألمانية، يوم الخميس الماضي، أن "سلوك رئيس البيت الأبيض الشائن قد زاد من الشكوك بين حلفاء واشنطن حول مدى كفاءة الحكومة الأمريكية".وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدرس خطة "لمعاقبة" عدد من أعضاء "الناتو" بسبب موقفهم من الصراع مع إيران، بما في ذلك احتمال سحب القوات الأمريكية من بعض دول الحلف.إعلام: ترامب أمطر أمين عام حلف "الناتو" بسيل من الإهاناترئيس وزراء فنلندا يرد بسخرية على تهديدات ترامب: لا تستحق الاهتمام

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم