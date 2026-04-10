رئيس وزراء فنلندا يرد بسخرية على تهديدات ترامب: لا تستحق الاهتمام
صرح رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتاد استخدام خطاب عدائي، إلا أن تهديداته لحلف الناتو بسحب القوات من أوروبا...
2026-04-10T05:55+0000
https://sarabic.ae/20260410/ميلوني-تدعو-إلى-تعزيز-الاستقلال-الدفاعي-الأوروبي-داخل-الناتو-1112438833.html
03:22 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 05:55 GMT 10.04.2026)
صرح رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتاد استخدام خطاب عدائي، إلا أن تهديداته لحلف الناتو بسحب القوات من أوروبا لا تستحق الاهتمام، وذلك تعليقًا على زيارة الأمين العام للحلف مارك روته إلى واشنطن.
وأضاف أوربو ساخرًا: "لقد شهدنا مرارًا خلال العام الماضي أو نحو ذلك أن تصريحات ترامب قاسية بالفعل، وكذلك تهديداته"، بحسب ما نقلته صحيفة "Iltalehti" الفنلندية.
وأشار أوربو إلى أن الولايات المتحدة تهدد منذ فترة طويلة بمراجعة التزاماتها تجاه الدفاع عن أوروبا، مؤكدًا أن تصريحات ترامب ليست أمرًا جديدًا.
والتقى الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، حيث أعرب الرئيس الأمريكي بعد الاجتماع عن اعتقاده بأن الناتو لن يهبّ مجددًا لمساعدة الولايات المتحدة عند الحاجة، فيما أشار روته إلى أنه شعر بوضوح بخيبة أمل ترامب تجاه الحلف.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي يعتزم إجراء محادثة صريحة ومباشرة، مضيفة أن الحلف فشل في "اختبار ترامب" عندما رفض الانضمام إلى الولايات المتحدة في مواجهة إيران.
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدرس خطة "لمعاقبة" عدد من أعضاء "الناتو" بسبب موقفهم من الصراع مع إيران، بما في ذلك احتمال سحب القوات الأمريكية من بعض دول الحلف.