https://sarabic.ae/20260413/دي-فانس-الإيرانيون-تحركوا-باتجاهنا-في-المفاوضات-لكن-خطواتهم-لم-تكن-كافية-لإرضاء-واشنطن-1112541398.html
دي فانس: الإيرانيون تحركوا باتجاهنا في المفاوضات لكن خطواتهم لم تكن كافية لإرضاء واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن المحادثات مع إيران شهدت تقدمًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن "ليس كل شيء سار بشكل سيئ" خلال اللقاءات التي جرت في إسلام آباد،... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T23:30+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112497290_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a30a1d754a383093503bc8b2c5b28f93.jpg
https://sarabic.ae/20260413/-الحكومة-الإيرانية-خسائر-إيران-بعد-الضربات-الأميركية-والإسرائيلية-الأخيرة-بلغت-270-مليار-دولار-1112540837.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112497290_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_253c6de82ac9a5c1064cccc777f1c340.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن المحادثات مع إيران شهدت تقدمًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن "ليس كل شيء سار بشكل سيئ" خلال اللقاءات التي جرت في إسلام آباد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الخطوات الإيرانية "لم تكن كافية لإرضاء واشنطن" .
وأوضح فانس أن الشرط الأساسي لأي اتفاق يتمثل في تجريد إيران بالكامل من القدرة على تخصيب اليورانيوم، مع ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها، مؤكدًا أن ما وصفها بـ"الصفقة الكبرى" مرهونة أيضًا بتخلي طهران عن السعي لامتلاك سلاح نووي ووقف دعم ما اعتبره الإرهاب.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق كبير، إلا أن الكرة الآن في ملعب الإيرانيين لاتخاذ الخطوة التالية، لافتًا إلى أن المفاوضات حققت تقدمًا لكنها لم تصل بعد إلى نهايتها.
وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أشار فانس إلى أن الولايات المتحدة حققت أهدافها، ويمكنها البدء في إنهاء الصراع تدريجيًا، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار جاء مقابل ضمان حرية الملاحة، مع ضرورة التزام طهران بذلك
.
وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن فتح مضيق هرمز بشكل كامل يمثل شرطًا أساسيًا، محذرًا من أن أي تراجع إيراني عن ذلك سيؤدي إلى تغيير فوري وجذري في طبيعة التعامل الأمريكي.
كما أقر فانس بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على المواطنين الأمريكيين، مؤكدًا أن الإدارة تبذل جهودًا تفاوضية مكثفة لمعالجة الأزمة قريبًا، بالتوازي مع تفضيلها إنهاء الصراع عبر اتفاق شامل، في ظل عدم رغبة الرئيس دونالد ترامب في إطالة أمد المواجهة.