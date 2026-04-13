دي فانس: الإيرانيون تحركوا باتجاهنا في المفاوضات لكن خطواتهم لم تكن كافية لإرضاء واشنطن

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
دي فانس: الإيرانيون تحركوا باتجاهنا في المفاوضات لكن خطواتهم لم تكن كافية لإرضاء واشنطن
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112497290_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a30a1d754a383093503bc8b2c5b28f93.jpg
23:30 GMT 13.04.2026
© REUTERS Poolنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بممثلين عن باكستان وإيران، ويقف بجواره، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إسلام آباد، باكستان. 12 نيسان/ أبريل 2026
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بممثلين عن باكستان وإيران، ويقف بجواره، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إسلام آباد، باكستان. 12 نيسان/ أبريل 2026
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن المحادثات مع إيران شهدت تقدمًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن "ليس كل شيء سار بشكل سيئ" خلال اللقاءات التي جرت في إسلام آباد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الخطوات الإيرانية "لم تكن كافية لإرضاء واشنطن" .
وأوضح فانس أن الشرط الأساسي لأي اتفاق يتمثل في تجريد إيران بالكامل من القدرة على تخصيب اليورانيوم، مع ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها، مؤكدًا أن ما وصفها بـ"الصفقة الكبرى" مرهونة أيضًا بتخلي طهران عن السعي لامتلاك سلاح نووي ووقف دعم ما اعتبره الإرهاب.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق كبير، إلا أن الكرة الآن في ملعب الإيرانيين لاتخاذ الخطوة التالية، لافتًا إلى أن المفاوضات حققت تقدمًا لكنها لم تصل بعد إلى نهايتها.
وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أشار فانس إلى أن الولايات المتحدة حققت أهدافها، ويمكنها البدء في إنهاء الصراع تدريجيًا، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار جاء مقابل ضمان حرية الملاحة، مع ضرورة التزام طهران بذلك.
وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن فتح مضيق هرمز بشكل كامل يمثل شرطًا أساسيًا، محذرًا من أن أي تراجع إيراني عن ذلك سيؤدي إلى تغيير فوري وجذري في طبيعة التعامل الأمريكي.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
الحكومة الإيرانية: خسائر إيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بلغت 270 مليار دولار
21:42 GMT
كما أقر فانس بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على المواطنين الأمريكيين، مؤكدًا أن الإدارة تبذل جهودًا تفاوضية مكثفة لمعالجة الأزمة قريبًا، بالتوازي مع تفضيلها إنهاء الصراع عبر اتفاق شامل، في ظل عدم رغبة الرئيس دونالد ترامب في إطالة أمد المواجهة.
