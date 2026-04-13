دي فانس: الإيرانيون تحركوا باتجاهنا في المفاوضات لكن خطواتهم لم تكن كافية لإرضاء واشنطن

دي فانس: الإيرانيون تحركوا باتجاهنا في المفاوضات لكن خطواتهم لم تكن كافية لإرضاء واشنطن

سبوتنيك عربي

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن المحادثات مع إيران شهدت تقدمًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن "ليس كل شيء سار بشكل سيئ" خلال اللقاءات التي جرت في إسلام آباد،...

2026-04-13T23:30+0000

2026-04-13T23:30+0000

2026-04-13T23:30+0000

وأوضح فانس أن الشرط الأساسي لأي اتفاق يتمثل في تجريد إيران بالكامل من القدرة على تخصيب اليورانيوم، مع ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها، مؤكدًا أن ما وصفها بـ"الصفقة الكبرى" مرهونة أيضًا بتخلي طهران عن السعي لامتلاك سلاح نووي ووقف دعم ما اعتبره الإرهاب.وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أشار فانس إلى أن الولايات المتحدة حققت أهدافها، ويمكنها البدء في إنهاء الصراع تدريجيًا، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار جاء مقابل ضمان حرية الملاحة، مع ضرورة التزام طهران بذلك.وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن فتح مضيق هرمز بشكل كامل يمثل شرطًا أساسيًا، محذرًا من أن أي تراجع إيراني عن ذلك سيؤدي إلى تغيير فوري وجذري في طبيعة التعامل الأمريكي.كما أقر فانس بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على المواطنين الأمريكيين، مؤكدًا أن الإدارة تبذل جهودًا تفاوضية مكثفة لمعالجة الأزمة قريبًا، بالتوازي مع تفضيلها إنهاء الصراع عبر اتفاق شامل، في ظل عدم رغبة الرئيس دونالد ترامب في إطالة أمد المواجهة.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب الرئيس الأمريكي, إيران, أخبار إيران