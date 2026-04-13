ميرتس لنتنياهو: ألمانيا مستعدة للمساهمة في "ضمان" حرية الملاحة بمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم الاثنين، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أن ألمانيا "جاهزة للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد وقف إطلاق النار"، وفق تعبيره.
2026-04-13T20:15+0000
العالم
أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم الاثنين، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أن ألمانيا "جاهزة للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد وقف إطلاق النار"، وفق تعبيره.
وأكد بيان الحكومة الألمانية، حول الاتصال، أن "المستشار جدد تأكيده على أن الحكومة الألمانية تدعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد وقف إطلاق النار، فإن ألمانيا مستعدة للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، شريطة استيفاء الشروط اللازمة".
وأضاف البيان الحكومي الألماني: "شجع المستشار، رئيس الوزراء نتنياهو، على بدء محادثات سلام مباشرة مع الحكومة اللبنانية، ودعا إلى إنهاء القتال في جنوب لبنان، وأنه على "حزب الله" إلقاء سلاحه".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار مواني إيران"، وفق تعبيره.
وزعم ترامب أن "إيران تواصلت معه"، اليوم الاثنين، و"أبدت رغبتها في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة"، على حد قوله
وأكد ترامب أن الحصار البحري على المواني الإيرانية، بدأ في وقت سابق من اليوم.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤاله عن الحصار: "نعم، بدأ عند الساعة 10 صباحًا (14:00 بتوقيت غرينتش)".