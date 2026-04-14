الخارجية الإسرائيلية: إعلان إيطاليا إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن بلادنا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الإسرائيلية: إعلان إيطاليا إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن بلادنا
الخارجية الإسرائيلية: إعلان إيطاليا إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن بلادنا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الحكومة الإيطالية إلغاء التعاون الأمني مع تل أبيب لا يضر بأمن إسرائيل. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T13:40+0000
2026-04-14T13:40+0000
غزة
إيطاليا
إسرائيل
العالم
الأخبار
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا بل مجرد مذكرة تفاهم بلا مضمون حقيقي".وفي قت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل".وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل يأتي بسبب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وكانت إيطاليا، أعلنت، في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي، قائلة: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 أكتوبر (2023)".وأشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تراجع التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".
غزة
إيطاليا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
غزة, إيطاليا, إسرائيل, العالم, الأخبار
غزة, إيطاليا, إسرائيل, العالم, الأخبار

الخارجية الإسرائيلية: إعلان إيطاليا إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن بلادنا

13:40 GMT 14.04.2026
CC0 / Almog / Foreign affairs office building / الخارجية الإسرائيلية
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الحكومة الإيطالية إلغاء التعاون الأمني مع تل أبيب لا يضر بأمن إسرائيل.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا بل مجرد مذكرة تفاهم بلا مضمون حقيقي".
وفي قت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل".
وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل يأتي بسبب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وكانت إيطاليا، أعلنت، في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.
وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي، قائلة: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 أكتوبر (2023)".

وأضافت ميلوني أن "موقف إيطاليا أكثر صرامة وتقييدًا من تلك التي يطبقها شركاؤها، فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا"، مؤكدة أن "إيطاليا ستواصل تقييم التراخيص الجديدة حالة بحالة".

وأشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تراجع التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".
