الخارجية الإسرائيلية: إعلان إيطاليا إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن بلادنا
الخارجية الإسرائيلية: إعلان إيطاليا إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن بلادنا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الحكومة الإيطالية إلغاء التعاون الأمني مع تل أبيب لا يضر بأمن إسرائيل. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T13:40+0000
2026-04-14T13:40+0000
2026-04-14T13:40+0000
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا بل مجرد مذكرة تفاهم بلا مضمون حقيقي".وفي قت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل".وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل يأتي بسبب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وكانت إيطاليا، أعلنت، في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي، قائلة: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 أكتوبر (2023)".وأشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تراجع التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".
غزة
إيطاليا
إسرائيل
غزة, إيطاليا, إسرائيل, العالم, الأخبار
غزة, إيطاليا, إسرائيل, العالم, الأخبار
الخارجية الإسرائيلية: إعلان إيطاليا إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن بلادنا
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الحكومة الإيطالية إلغاء التعاون الأمني مع تل أبيب لا يضر بأمن إسرائيل.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا بل مجرد مذكرة تفاهم بلا مضمون حقيقي".
وفي قت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل".
وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل يأتي بسبب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وكانت إيطاليا، أعلنت، في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة
من بلادها إلى إسرائيل.
وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي، قائلة: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 أكتوبر
(2023)".
وأضافت ميلوني أن "موقف إيطاليا أكثر صرامة وتقييدًا من تلك التي يطبقها شركاؤها، فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا"، مؤكدة أن "إيطاليا ستواصل تقييم التراخيص الجديدة حالة بحالة".
وأشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تراجع التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".