بعد تحذيرات دولية من وقوع الكارثة.. ما حقيقة "المجاعة" التي تضرب مناطق واسعة في السودان؟

مع الساعات الأخيرة للعام الثالث من الحرب في السودان، والتي اندلعت في 15 أبريل/نيسان 2023، جاءت التقارير الدولية التي تحذر من كارثة إنسانية ومجاعة وشيكة يتعرض... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت تقارير دولية أن السودان يواجه خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق، وأن الملايين من السودانيين، خاصة في دارفور وكردفان، يعيشون على وجبة واحدة يوميًا أو يمضون أيامًا بلا طعام. تشير التقديرات إلى أن نحو 28.9 مليون شخص (أكثر من 60% من السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تعطل الزراعة وتدمير الأسواق، مما دفع البعض لأكل أوراق الشجر.وتشير التقارير الدولية إلى أن أهم أسباب المجاعة الوشيكة هي الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي تسببت في انهيار النظام الغذائي، ونزوح المزارعين، وتعطل المواسم الزراعية، إضافة إلى استخدام الغذاء كسلاح من قبل أطراف النزاع، من خلال حصار المناطق وتقييد وصول المساعدات.وقد رصدت العديد من المنظمات المحلية الواقع المأساوي، وحذروا من نفاد كل شيء، حتى المطابخ الجماعية الخيرية أصبحت عاجزة عن العمل بسبب نقص التمويل. ووفقًا للتقارير الدولية والمحلية، فإن النساء والفتيات هن الأكثر تضررًا، حيث يواجهن مخاطر كبيرة للحصول على الطعام، وتتحمل الأسر التي تعيلها نساء العبء الأكبر.في ظل هذا الواقع المؤلم، دعت منظمات دولية، منها منظمة العمل ضد الجوع، إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمنع كارثة إنسانية واسعة النطاق.ما حقيقة الأزمة الغذائية التي تعيشها السودان في ظل الحرب، ومدى مصداقية عمليات الرصد الدولي لتلك الأزمة، وبعدها عن التسييس؟أجندات سياسيةبداية، يقول المسؤول السابق في الحكومة السودانية، د. ربيع عبد العاطي: "أتحدث من الخرطوم، تلك المدينة التي شهدت عنفًا ممنهجًا وتخريبًا طال البنية الصناعية والإنتاجية في حرب غير مسبوقة قضت على الأخضر واليابس، لكني اليوم لا أرى مظهرًا للجوع والعطش في كل المناطق التي عاد سكانها، كما أن الأسواق تغص بالسلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار رخيصة لا تقارن بما هو في دول الخليج، وخاصة الخضروات واللحوم".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إشاعة وجود الملايين يتضورون جوعًا هي افتراء وكذب تكمن وراءه أجندات، أما العون الإنساني فهو أمر مطلوب لمن يعيشون تحت وابل القصف، وكذلك الذين تضرروا من النهب والسلب مما فعلته المليشيات من جرائم يندى له الجبين".وأكد عبد العاطي أن التضخيم من جانب المنظمات الدولية وغيرها من العاملين في المجال الإنساني لا يخلو من الأجندات السياسية، وتلك التقارير ذات الصوت العالي تحاول إيجاد مبرر أو مسوغ للتدخل في شأن بلد حافظ على كرامته، وهو عصي على الاستغلال والاستغفال.مرحلة خطيرةمن جانبه، يقول د. أيمن حسين، منسق منظمات المجتمع المدني السودانية: "في ظل التدهور الإنساني المتسارع في السودان، نؤكد في تجمع منظمات المجتمع المدني السودانية أن الأوضاع على الأرض وصلت إلى مرحلة خطيرة وغير مسبوقة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تشير التقارير الميدانية إلى أن الملايين من المواطنين يعيشون على وجبة واحدة فقط في اليوم، بينما تعجز أسر كثيرة عن تأمين الحد الأدنى من الغذاء، بل إن البعض يضطر لقضاء أيام دون طعام".وحذر من أن استمرار هذا الوضع ينذر بانتشار المجاعة على نطاق أوسع، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا، مما يهدد حياة ملايين الأبرياء.وناشد منسق المنظمات المجتمع الدولي بتكثيف الاستجابة الإنسانية بشكل عاجل، وكافة الأطراف بتسهيل وصول المساعدات دون عوائق، علاوة على ضرورة توسيع المنظمات الإنسانية نطاق تدخلاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكدًا أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية تتجاوز كل الخلافات.نداءات واستغاثاتبدوره، يقول كوتش نصر الدين، مدير إدارة التدريب بمنظمات المجتمع المدني السودانية: "تعكس التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الإنسانية واقعًا بالغ الخطورة في السودان، حيث يضطر ملايين الأشخاص إلى الاكتفاء بوجبة واحدة فقط يوميًا نتيجة لتفاقم الأزمة الغذائية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تعود تلك الأزمات في المقام الأول إلى استمرار النزاعات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتعطل سلاسل الإمداد، ونزوح أعداد كبيرة من السكان".وأكد نصر الدين أن الواقع على الأرض تحفه المخاوف المتزايدة من انتشار المجاعة في عدة مناطق، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.وفي أبريل/نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20260325/الحركة-الشعبية-توضح-لـ-سبوتنيك-تداعيات-الحرب-الأمريكية--الإيرانية-على-فرص-إنهاء-الصراع-في-السودان-1111929904.html

https://sarabic.ae/20260328/أفقرت-المواطن-السودان-يلغي-الرسوم-في-المعابر-الحدودية-للبلاد--1112032587.html

https://sarabic.ae/20241125/بعد-التحذيرات-الأممية-والدولية-من-خطورة-الوضع-هل-دخل-السودان-بالفعل-مرحلة-المجاعة-الحقيقية-1095178113.html

أحمد عبد الوهاب

