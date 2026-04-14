خبير قانوني: المحكمة الجنائية تفقد دورها في إحقاق الحق وتحقيق العدالة
سبوتنيك عربي
2026-04-14T11:50+0000
اعتبر الأكاديمي المتخصص في العدالة الجنائية عمر نشابة، من بيروت، أن "المحكمة الجنائية الدولية تفقد كل يوم مصداقيتها ومكانتها وذلك بسبب وجود انتقائية في عملها، فالعدالة الانتقائية ليست عدالة مناسبة".
وقال نشابة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "الدول الأوروبية التي كانت قد وقّعت على نظام روما الأساسي، لا تبدو متمسكة برسالة هذه المحكمة، بل مهمتها الأساسية أن تقدم كل الدعم لها عندما تكون القضايا المعروضة أمامها مفيدة للأهداف السياسية لهذه الدول، لكن عندما تتعارض هذه القضايا مع مصلحة هذه الدول لا تتعامل معها بجدّية ولا تقدم الدعم لها، وهذا يجعلها آلية سياسية وليست آلية قضائية".
ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "هذه المحكمة لا تتمتع بالمصداقية الكافية، بالرغم من أن نظام روما الأساسي كان فيه وعود لتحقيق العدالة ومحاكمة الأشخاص الأفراد على الجرائم التي يرتكبونها"، لافتًا إلى أن "هناك ضغوطا خارجية على هذه المحكمة ما يفقدها مصداقيتها ودورها في إحقاق الحق وتحقيق العدالة".
وفيما يتعلق بالإجراءات التأديبية بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان، قال نشابة "المدعي العام الدولي يفترض أن يكون فوق الشبهات، إنما ما حصل هو أن موظفة من الجنسية الماليزية، وحسب قولها، تعرضت للتحرش الجنسي من قبل خان، وهذه القضية ذهبت إلى لجنة التحقيق التي قامت بالتحقيقات، غير أن النتائج أدت إلى خلاف داخل المحكمة الجنائية نفسها".