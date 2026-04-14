https://sarabic.ae/20260414/روساتوم-محطة-زابوروجيه-النووية-تفقد-إمدادات-الطاقة-الخارجية--1112556917.html
"روساتوم": محطة زابوروجيه النووية تفقد إمدادات الطاقة الخارجية
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، اليوم الثلاثاء، بأن التيار الكهربائي الخارجي انقطع تماماً عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T14:01+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074429427_0:239:3073:1967_1920x0_80_0_0_9f8996fbd79cbefdf3c77c1c2582f235.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074429427_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_666f5d23fad7fd47fd5a411aa99f7afd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
14:01 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 14:02 GMT 14.04.2026)
صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، اليوم الثلاثاء، بأن التيار الكهربائي الخارجي انقطع تماماً عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية لساعات عدة، في 14 نيسان / أبريل، نتيجةً لقصف القوات الأوكرانية لخط الطاقة الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1"، بينما لا يزال خط دنيبروفسكايا الرئيسي مفصولاً عن التيار منذ 24 آذار/ مارس.
وقال ليخاتشوف للصحفيين: "كان من نتائج هذا القصف ـبعد هدنة عيد الفصح) انقطاع التيار الكهربائي عبر خط التغذية الكهربائية الوحيد آنذاك "فيروسبلافنايا"، فبادر العاملون إلى التصرف ببراعة، وقاموا بتوصيل المحطة بمصدر طاقة من مصادر متنقلة، من مولدات الديزل الاحتياطية".
وأضاف أن "المؤسسة مستعدة للإجابة بكل شفافية عن أي تساؤلات من الحكومة المجرية الجديدة بخصوص تكلفة بناء محطة "باكش-2" النووية".
وأكد مدير محطة زابوروجيه النووية، يوري تشيرنيتشوك، يوم 6 أبريل/ نيسان الجاري، أنه يجري العمل حاليًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفعيل "وضع الصمت" من أجل إصلاح أحد خطوط نقل الطاقة عالية الجهد في المحطة.
وقال تشيرنيتشوك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه في 24 مارس/ آذار، تضرّر أحد خطي نقل الطاقة عاليي الجهد في المحطة، وهو خط دنيبروفسكايا، وذلك نتيجة لهجمات شنها مسلحون أوكرانيون.
وأضاف أن "المصدر الرئيسي الحالي للتغذية الكهربائية الخارجية هو خط فيروسبلافنايا، ولا يوجد لدينا احتياطي (باستثناء مولدات الديزل)، ويجري حاليًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل على إنشاء سادس تفعيل لوضع الصمت بما يتيح للمتخصصين تنفيذ أعمال الإصلاح".