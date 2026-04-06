مدير المحطة: الوضع في محطة زابوروجيه النووية يتسم بالتوتر المستمر
سبوتنيك عربي
2026-04-06T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
أكد مدير محطة زابوروجيه النووية، يوري تشيرنيتشوك، أنه يجري العمل حاليًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفعيل "وضع الصمت" من أجل إصلاح أحد خطوط نقل الطاقة عالية الجهد في المحطة.
موسكو –سبوتنيك. وقال تشيرنيتشوك في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه في 24 مارس/ آذار، تضرّر أحد خطي نقل الطاقة عاليي الجهد في المحطة، وهو خط دنيبروفسكايا، وذلك نتيجة لهجمات شنها مسلحون أوكرانيون.
وأضاف أن "المصدر الرئيسي الحالي للتغذية الكهربائية الخارجية هو خط فيروسبلافنايا، ولا يوجد لدينا احتياطي (باستثناء مولدات الديزل)، ويجري حاليًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل على إنشاء سادس تفعيل لوضع الصمت بما يتيح للمتخصصين تنفيذ أعمال الإصلاح".
ولفت إلى أن مولدات الديزل الاحتياطية الموجودة في موقع المحطة في حالة جاهزية، وأن مخزون الوقود كافٍ للحفاظ على سلامة المنشأة عند الحاجة.
وأشار إلى أن، الوضع في المحطة يتسم بالتوتر المستمر نتيجةً لتأثير العمليات القتالية على المنشآت والمدينة
وكانت مديرة الاتصالات في المحطة يفغينيا ياشينا قد أفادت في وقت سابق لـ"سبوتنيك" بأن وتيرة الهجمات في محيط محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الماضيين
كما ذكر رئيس مؤسسة "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أمس الأحد، أنه لم تُسجّل ضربات مباشرة في منطقة المحطة خلال الأيام الأخيرة، إلا أن مدينة إنيرغودار، التي تُعد المدينة التابعة للمحطة، تعرضت لهجمات، كما انقطع التيار الكهربائي عن المحطة عبر خط دنيبروفسكايا في نقطة حساسة فوق المياه، ما يعقّد التنبؤ بمدة أعمال الإصلاح.
وقال تشيرنيتشوك، "هذا التوصيف، رغم كونه غير معتاد، يعكس واقعًا مستمرًا من التوتر، مرتبطًا بشدة العمليات القتالية التي تتعرض لها منشآت المحطة الواقعة في المنطقة الصناعية، إلى جانب المدينة والبنية التحتية المدنية التي تتعرض للقصف".