أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260406/مدير-المحطة-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-النووية-يتسم-بالتوتر-المستمر-1112314636.html
مدير المحطة: الوضع في محطة زابوروجيه النووية يتسم بالتوتر المستمر
سبوتنيك عربي
أكد مدير محطة زابوروجيه النووية، يوري تشيرنيتشوك، أنه يجري العمل حاليًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفعيل "وضع الصمت" من أجل إصلاح أحد خطوط نقل الطاقة... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
موسكو –سبوتنيك. وقال تشيرنيتشوك في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه في 24 مارس/ آذار، تضرّر أحد خطي نقل الطاقة عاليي الجهد في المحطة، وهو خط دنيبروفسكايا، وذلك نتيجة لهجمات شنها مسلحون أوكرانيون.ولفت إلى أن مولدات الديزل الاحتياطية الموجودة في موقع المحطة في حالة جاهزية، وأن مخزون الوقود كافٍ للحفاظ على سلامة المنشأة عند الحاجة.وأشار إلى أن، الوضع في المحطة يتسم بالتوتر المستمر نتيجةً لتأثير العمليات القتالية على المنشآت والمدينة.وكانت مديرة الاتصالات في المحطة يفغينيا ياشينا قد أفادت في وقت سابق لـ"سبوتنيك" بأن وتيرة الهجمات في محيط محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الماضيين.كما ذكر رئيس مؤسسة "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أمس الأحد، أنه لم تُسجّل ضربات مباشرة في منطقة المحطة خلال الأيام الأخيرة، إلا أن مدينة إنيرغودار، التي تُعد المدينة التابعة للمحطة، تعرضت لهجمات، كما انقطع التيار الكهربائي عن المحطة عبر خط دنيبروفسكايا في نقطة حساسة فوق المياه، ما يعقّد التنبؤ بمدة أعمال الإصلاح.وقال تشيرنيتشوك، "هذا التوصيف، رغم كونه غير معتاد، يعكس واقعًا مستمرًا من التوتر، مرتبطًا بشدة العمليات القتالية التي تتعرض لها منشآت المحطة الواقعة في المنطقة الصناعية، إلى جانب المدينة والبنية التحتية المدنية التي تتعرض للقصف".
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا

© Photo / t.me/znppofficialمركز التحكم في الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه بعد قصفه من قبل القوات الأوكرانية
مركز التحكم في الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه بعد قصفه من قبل القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
حصري
أكد مدير محطة زابوروجيه النووية، يوري تشيرنيتشوك، أنه يجري العمل حاليًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفعيل "وضع الصمت" من أجل إصلاح أحد خطوط نقل الطاقة عالية الجهد في المحطة.
موسكو –سبوتنيك. وقال تشيرنيتشوك في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه في 24 مارس/ آذار، تضرّر أحد خطي نقل الطاقة عاليي الجهد في المحطة، وهو خط دنيبروفسكايا، وذلك نتيجة لهجمات شنها مسلحون أوكرانيون.
وأضاف أن "المصدر الرئيسي الحالي للتغذية الكهربائية الخارجية هو خط فيروسبلافنايا، ولا يوجد لدينا احتياطي (باستثناء مولدات الديزل)، ويجري حاليًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل على إنشاء سادس تفعيل لوضع الصمت بما يتيح للمتخصصين تنفيذ أعمال الإصلاح".
ولفت إلى أن مولدات الديزل الاحتياطية الموجودة في موقع المحطة في حالة جاهزية، وأن مخزون الوقود كافٍ للحفاظ على سلامة المنشأة عند الحاجة.
وأشار إلى أن، الوضع في المحطة يتسم بالتوتر المستمر نتيجةً لتأثير العمليات القتالية على المنشآت والمدينة.
وكانت مديرة الاتصالات في المحطة يفغينيا ياشينا قد أفادت في وقت سابق لـ"سبوتنيك" بأن وتيرة الهجمات في محيط محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الماضيين.
كما ذكر رئيس مؤسسة "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أمس الأحد، أنه لم تُسجّل ضربات مباشرة في منطقة المحطة خلال الأيام الأخيرة، إلا أن مدينة إنيرغودار، التي تُعد المدينة التابعة للمحطة، تعرضت لهجمات، كما انقطع التيار الكهربائي عن المحطة عبر خط دنيبروفسكايا في نقطة حساسة فوق المياه، ما يعقّد التنبؤ بمدة أعمال الإصلاح.
وقال تشيرنيتشوك، "هذا التوصيف، رغم كونه غير معتاد، يعكس واقعًا مستمرًا من التوتر، مرتبطًا بشدة العمليات القتالية التي تتعرض لها منشآت المحطة الواقعة في المنطقة الصناعية، إلى جانب المدينة والبنية التحتية المدنية التي تتعرض للقصف".
