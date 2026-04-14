عبد العاطي وروبيو يبحثان تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود المبذولة لسد الفجوات

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود المبذولة لسد الفجوات. 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T21:08+0000

إسرائيل

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103213330_0:0:1600:899_1920x0_80_0_0_21eac4a1f1625d3d0a28eb280b939161.jpg

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان لها بأن وزيري خارجية مصر وأمريكا أكدا أهمية تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإتاحة المجال للمفاوضات.وشدد الوزيران على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية وتمكين المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الجيش، في وقت أكد وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.فيما أوضح عبد العاطي أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار في السودان، فضلا عن تأكيده على أن نهر النيل يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر.ويشار إلى أن إيران والولايات المتحدة، قد بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.

https://sarabic.ae/20260409/الخارجية-المصرية-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-يقوض-المساعي-لتحقيق-التهدئة-المنشودة-في-المنطقة-1112422351.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

