الإسعاف اللبناني يوثق بالفيديو غارة إسرائيلية استهدفت فرقا إسعافية بجنوب لبنان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الإسعاف اللبناني يوثق بالفيديو غارة إسرائيلية استهدفت فرقا إسعافية بجنوب لبنان
وثّق إسعاف النبطية في جنوب لبنان، اليوم الخميس، عبر فيديو متداول، لحظة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فرقًا إسعافية في بلدة ميفدون، ما أسفر عن مقتل أربعة... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
واستهدفت الغارة فريقًا إسعافيًا تابعًا للهيئة الصحية أثناء محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين، وعند وصول سيارة إسعاف ثانية تابعة للجهة نفسها لمؤازرة الفريق، تم استهدافها مجددًا، ما أدى إلى سقوط إصابات إضافية، بحسب الإسعاف.وفي محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف تابعتان لكل من جمعية الرسالة وإسعاف النبطية إلى المكان، إلا أنهما تعرضتا أيضًا للاستهداف، ما أدى إلى وقوع مزيد من الإصابات في صفوف المسعفين.من جهتها، شجبت وزارة الصحة اللبنانية "بشدة هذه الجريمة الموصوفة"، معتبرة أنها تعكس إصرار الجيش الإسرائيلي على استهداف الطواقم الطبية ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.كما ناشدت الوزارة المنظمات الإنسانية الدولية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، مؤكدة أن ما يجري يشكل استباحة خطرة لحق الجرحى في العلاج وحق المسعفين في الحماية، بما يمس جوهر القيم الإنسانية والقوانين الدولية.وتأتي هذه العملية في سياق التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، حيث تتكرر هجمات القوات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وسط حالة من التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.وأكد كاتس، في زيارة أجراها برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، اليوم الأحد، "اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".
الإسعاف اللبناني يوثق بالفيديو غارة إسرائيلية استهدفت فرقا إسعافية بجنوب لبنان

23:00 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 23:01 GMT 15.04.2026)
وثّق إسعاف النبطية في جنوب لبنان، اليوم الخميس، عبر فيديو متداول، لحظة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فرقًا إسعافية في بلدة ميفدون، ما أسفر عن مقتل أربعة مسعفين وإصابة أربعة آخرين بجروح.
واستهدفت الغارة فريقًا إسعافيًا تابعًا للهيئة الصحية أثناء محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين، وعند وصول سيارة إسعاف ثانية تابعة للجهة نفسها لمؤازرة الفريق، تم استهدافها مجددًا، ما أدى إلى سقوط إصابات إضافية، بحسب الإسعاف.
وفي محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف تابعتان لكل من جمعية الرسالة وإسعاف النبطية إلى المكان، إلا أنهما تعرضتا أيضًا للاستهداف، ما أدى إلى وقوع مزيد من الإصابات في صفوف المسعفين.
من جهتها، شجبت وزارة الصحة اللبنانية "بشدة هذه الجريمة الموصوفة"، معتبرة أنها تعكس إصرار الجيش الإسرائيلي على استهداف الطواقم الطبية ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.
رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا على خطط لاستمرار العمليات العسكرية في إيران ولبنان
كما ناشدت الوزارة المنظمات الإنسانية الدولية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، مؤكدة أن ما يجري يشكل استباحة خطرة لحق الجرحى في العلاج وحق المسعفين في الحماية، بما يمس جوهر القيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وتأتي هذه العملية في سياق التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، حيث تتكرر هجمات القوات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وسط حالة من التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأكد كاتس، في زيارة أجراها برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، اليوم الأحد، "اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".
