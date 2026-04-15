الإسعاف اللبناني يوثق بالفيديو غارة إسرائيلية استهدفت فرقا إسعافية بجنوب لبنان

سبوتنيك عربي

وثّق إسعاف النبطية في جنوب لبنان، اليوم الخميس، عبر فيديو متداول، لحظة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فرقًا إسعافية في بلدة ميفدون، ما أسفر عن مقتل أربعة...

واستهدفت الغارة فريقًا إسعافيًا تابعًا للهيئة الصحية أثناء محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين، وعند وصول سيارة إسعاف ثانية تابعة للجهة نفسها لمؤازرة الفريق، تم استهدافها مجددًا، ما أدى إلى سقوط إصابات إضافية، بحسب الإسعاف.وفي محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف تابعتان لكل من جمعية الرسالة وإسعاف النبطية إلى المكان، إلا أنهما تعرضتا أيضًا للاستهداف، ما أدى إلى وقوع مزيد من الإصابات في صفوف المسعفين.من جهتها، شجبت وزارة الصحة اللبنانية "بشدة هذه الجريمة الموصوفة"، معتبرة أنها تعكس إصرار الجيش الإسرائيلي على استهداف الطواقم الطبية ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.كما ناشدت الوزارة المنظمات الإنسانية الدولية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، مؤكدة أن ما يجري يشكل استباحة خطرة لحق الجرحى في العلاج وحق المسعفين في الحماية، بما يمس جوهر القيم الإنسانية والقوانين الدولية.وتأتي هذه العملية في سياق التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، حيث تتكرر هجمات القوات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وسط حالة من التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.وأكد كاتس، في زيارة أجراها برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، اليوم الأحد، "اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".

