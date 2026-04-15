البنتاغون: سنحتاج لسنوات لتعويض مخزونات الأسلحة بعد العملية ضد إيران
البنتاغون: سنحتاج لسنوات لتعويض مخزونات الأسلحة بعد العملية ضد إيران
23:04 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 23:32 GMT 15.04.2026)
أعلن مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، هيث كولينز، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستحتاج إلى سنوات لتعويض مخزوناتها من الأسلحة في أعقاب العملية العسكرية ضد إيران.
وقال كولينز، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "سوف يستغرق الأمر هذا القدر من الوقت لاستعادة تلك الذخائر والتعويض. وبينما يجري العمل على تشغيل خطوط الإنتاج تلك، حيث تمتلك كل هذه الأسلحة خطوط إنتاج نشطة، فإننا ننتج الأسلحة يوميًا للتعويض، لكن الأمر سيستغرق عددًا من السنوات".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير، ضربات على أهداف في إيران
، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أنه وافق على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد فشلت، وظل مضيق هرمز مغلقًا، مع إعلان ترامب فرض حصار أمريكي على الممر المائي.