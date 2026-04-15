بيترو يدعو أوروبا وأمريكا اللاتينية أن تحذو حذو إيطاليا وتعلق اتفاقيات الدفاع مع إسرائيل
بيترو يدعو أوروبا وأمريكا اللاتينية أن تحذو حذو إيطاليا وتعلق اتفاقيات الدفاع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية أن تحذوا حذو إيطاليا وتعلق اتفاقيات الدفاع مع إسرائيل في ظلّ الوضع الراهن في الشرق... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T01:30+0000
2026-04-15T01:30+0000
2026-04-15T02:14+0000
وكتب بيترو على منصة التواصل الاجتماعي" إكس"، "أرحب بهذا القرار، وأقترح أن تحذو جميع دول أوروبا وأمريكا اللاتينية حذوه لإضعاف قوة العدوان في الشرق الأوسط".وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم أمس الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وسط تصاعد الاحتجاجات الدولية ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران.وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل يأتي بسبب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.وكانت إيطاليا، أعلنت، في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار كولومبيا, إيطاليا, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار كولومبيا, إيطاليا, أخبار إسرائيل اليوم
بيترو يدعو أوروبا وأمريكا اللاتينية أن تحذو حذو إيطاليا وتعلق اتفاقيات الدفاع مع إسرائيل
01:30 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 02:14 GMT 15.04.2026)
دعا الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية أن تحذوا حذو إيطاليا وتعلق اتفاقيات الدفاع مع إسرائيل في ظلّ الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
وكتب بيترو على منصة التواصل الاجتماعي" إكس"، "أرحب بهذا القرار، وأقترح أن تحذو جميع دول أوروبا وأمريكا اللاتينية حذوه لإضعاف قوة العدوان في الشرق الأوسط".
ووفقًا للرئيس الكولومبي، فإن الحوار بين الحضارات يُفضي إلى السلام، بينما تؤدي الهجمات الصاروخية إلى "فناء البشرية".
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم أمس الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وسط تصاعد الاحتجاجات الدولية
ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران.
وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل يأتي بسبب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت إيطاليا، أعلنت، في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة
من بلادها إلى إسرائيل.