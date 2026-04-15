تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مسؤولين كبارًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يناقشون إمكانية عقد اجتماع إضافي مع مسؤولين من إيران، وذلك قبل انتهاء فترة... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T12:49+0000
2026-04-15T12:49+0000
2026-04-15T12:49+0000
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
وذكر تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصدر إقليمي أن تركيا تبذل جهودًا للوساطة بين واشنطن وطهران، في محاولة لتقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات قدمًا.وقال السفير فكرت أوزر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية التركية، إن "موقف تركيا من الأزمة الحالية مع إيران، يقوم على مبدأ التوازن بين علاقاتها الإقليمية والتزاماتها الدولية، مع تركيز واضح على وقف التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة".وأشاد السفير فكرت أوزر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية التركية، بالدور الذي تؤديه "سبوتنيك"، خلال النزاعات، مؤكدًا أن التغطية المهنية والمتوازنة للأحداث تمثل عنصرا حاسما في تشكيل الرأي العام العالمي.
2026
جيهان لطفي سليمان
جيهان لطفي سليمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
لقاء سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مسؤولين كبارًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يناقشون إمكانية عقد اجتماع إضافي مع مسؤولين من إيران، وذلك قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار، في حال توفرت الظروف المناسبة.
وذكر تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصدر إقليمي أن تركيا تبذل جهودًا للوساطة بين واشنطن وطهران، في محاولة لتقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات قدمًا.
في سياق متصل، حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، واتهم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بـ"العمل الممنهج لتوسيع نطاق الصراع ليشمل قوى إقليمية جديدة منها تركيا، وذلك بسبب أزمة الحكومة الداخلية".
وقال السفير فكرت أوزر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية التركية، إن "موقف تركيا من الأزمة الحالية مع إيران، يقوم على مبدأ التوازن بين علاقاتها الإقليمية والتزاماتها الدولية، مع تركيز واضح على وقف التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة".
وأضاف أوزر، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن تركيا "تسعى لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن ووقف نزيف الدم في المنطقة"، مشيرًا إلى أن أنقرة تتحرك انطلاقا من موقعها كدولة مجاورة لإيران وعضو في حلف الناتو، بما يتيح لها الحفاظ على قنوات تواصل مع مختلف الأطراف.
وأشاد السفير فكرت أوزر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية التركية، بالدور الذي تؤديه "سبوتنيك
"، خلال النزاعات، مؤكدًا أن التغطية المهنية والمتوازنة للأحداث تمثل عنصرا حاسما في تشكيل الرأي العام العالمي.