تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مسؤولين كبارًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يناقشون إمكانية عقد اجتماع إضافي مع مسؤولين من إيران، وذلك قبل انتهاء فترة... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وذكر تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصدر إقليمي أن تركيا تبذل جهودًا للوساطة بين واشنطن وطهران، في محاولة لتقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات قدمًا.وقال السفير فكرت أوزر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية التركية، إن "موقف تركيا من الأزمة الحالية مع إيران، يقوم على مبدأ التوازن بين علاقاتها الإقليمية والتزاماتها الدولية، مع تركيز واضح على وقف التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة".وأشاد السفير فكرت أوزر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية التركية، بالدور الذي تؤديه "سبوتنيك"، خلال النزاعات، مؤكدًا أن التغطية المهنية والمتوازنة للأحداث تمثل عنصرا حاسما في تشكيل الرأي العام العالمي.
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مسؤولين كبارًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يناقشون إمكانية عقد اجتماع إضافي مع مسؤولين من إيران، وذلك قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار، في حال توفرت الظروف المناسبة.
وذكر تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصدر إقليمي أن تركيا تبذل جهودًا للوساطة بين واشنطن وطهران، في محاولة لتقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات قدمًا.

في سياق متصل، حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، واتهم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بـ"العمل الممنهج لتوسيع نطاق الصراع ليشمل قوى إقليمية جديدة منها تركيا، وذلك بسبب أزمة الحكومة الداخلية".

وقال السفير فكرت أوزر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية التركية، إن "موقف تركيا من الأزمة الحالية مع إيران، يقوم على مبدأ التوازن بين علاقاتها الإقليمية والتزاماتها الدولية، مع تركيز واضح على وقف التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة".

وأضاف أوزر، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن تركيا "تسعى لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن ووقف نزيف الدم في المنطقة"، مشيرًا إلى أن أنقرة تتحرك انطلاقا من موقعها كدولة مجاورة لإيران وعضو في حلف الناتو، بما يتيح لها الحفاظ على قنوات تواصل مع مختلف الأطراف.

وأشاد السفير فكرت أوزر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية التركية، بالدور الذي تؤديه "سبوتنيك"، خلال النزاعات، مؤكدًا أن التغطية المهنية والمتوازنة للأحداث تمثل عنصرا حاسما في تشكيل الرأي العام العالمي.
