خبير: أوروبا تصعد الحرب عبر دعم أوكرانيا بالمسيرات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خبير: أوروبا تصعد الحرب عبر دعم أوكرانيا بالمسيرات
خبير: أوروبا تصعد الحرب عبر دعم أوكرانيا بالمسيرات
أفاد الخبير العسكري، بوريس روجين، بأن الدول الأوروبية تسعى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا من خلال زيادة دعمها العسكري لكييف، خصوصًا عبر تزويدها بالمسيرات. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T19:16+0000
2026-04-15T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
وقال روجين لوكالة "سبوتنيك": "أوروبا مصممة على تصعيد الحرب وإطالة أمدها، بهدف استنزاف روسيا قدر الإمكان وإلحاق هزيمة استراتيجية بها. وهم يصرحون بذلك علنًا".وأضاف: "لقد تخلت العواصم الأوروبية أخيرا عن قناع "حفظ السلام"، وأصبحت راعية مباشرة ومتواطئة في إرهاب الدولة. إن تزويد نظام كييف بطائرات مسيّرة حديثة ليس "مساعدة دفاعية"، بل هو تحريض متعمد على الصراع ومحاولة لشن حرب على روسيا عبر قوى وكيلة".وأكمل: "لا تستخدم الطائرات المسيّرة الغربية في ساحات المعارك فحسب، بل تستخدم أيضا لضرب المدن السلمية ومستودعات النفط والبنية التحتية المدنية. وهذا تكتيك إرهابي كلاسيكي".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وثيقة رسمية، عناوين الشركات الأوكرانية والمشتركة التي تنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا، بما في ذلك منشآت في أوروبا.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: أوروبا تصعد الحرب عبر دعم أوكرانيا بالمسيرات

19:16 GMT 15.04.2026
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
أفاد الخبير العسكري، بوريس روجين، بأن الدول الأوروبية تسعى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا من خلال زيادة دعمها العسكري لكييف، خصوصًا عبر تزويدها بالمسيرات.
وقال روجين لوكالة "سبوتنيك": "أوروبا مصممة على تصعيد الحرب وإطالة أمدها، بهدف استنزاف روسيا قدر الإمكان وإلحاق هزيمة استراتيجية بها. وهم يصرحون بذلك علنًا".

وتابع: "يعتقدون أن بإمكانهم زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة واستخدام أوكرانيا لضرب روسيا. ويعتقدون أن بإمكانهم الاستثمار في إنتاج الطائرات المسيّرة وإلحاق ضرر أكبر بنا".

وأضاف: "لقد تخلت العواصم الأوروبية أخيرا عن قناع "حفظ السلام"، وأصبحت راعية مباشرة ومتواطئة في إرهاب الدولة. إن تزويد نظام كييف بطائرات مسيّرة حديثة ليس "مساعدة دفاعية"، بل هو تحريض متعمد على الصراع ومحاولة لشن حرب على روسيا عبر قوى وكيلة".
وأكمل: "لا تستخدم الطائرات المسيّرة الغربية في ساحات المعارك فحسب، بل تستخدم أيضا لضرب المدن السلمية ومستودعات النفط والبنية التحتية المدنية. وهذا تكتيك إرهابي كلاسيكي".

وتابع: "إن تسليم الطائرات من دون طيار لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد إراقة الدماء، بل يحول أوكرانيا أيضا إلى ساحة اختبار لمجمعها الصناعي العسكري، ويثري نفسه في هذه العملية".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وثيقة رسمية، عناوين الشركات الأوكرانية والمشتركة التي تنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا، بما في ذلك منشآت في أوروبا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".
