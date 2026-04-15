خبير: أوروبا تصعد الحرب عبر دعم أوكرانيا بالمسيرات
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفاد الخبير العسكري، بوريس روجين، بأن الدول الأوروبية تسعى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا من خلال زيادة دعمها العسكري لكييف، خصوصًا عبر تزويدها بالمسيرات.
وقال روجين لوكالة "سبوتنيك": "أوروبا مصممة على تصعيد الحرب وإطالة أمدها، بهدف استنزاف روسيا قدر الإمكان وإلحاق هزيمة استراتيجية بها. وهم يصرحون بذلك علنًا".
وتابع: "يعتقدون أن بإمكانهم زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة واستخدام أوكرانيا لضرب روسيا. ويعتقدون أن بإمكانهم الاستثمار في إنتاج الطائرات المسيّرة وإلحاق ضرر أكبر بنا".
⚡️وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قيادات دول أوروبية عدة، قررت وفي ظل تزايد الخسائر وتفاقم نقص القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا، لشنّ ضربات على الأراضي الروسية، وذلك بحسب المعلومات المتوفرة للوزارة، في 26 مارس/ آذار 2026… pic.twitter.com/9h4bmJM3gx— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 15, 2026
وأضاف: "لقد تخلت العواصم الأوروبية أخيرا عن قناع "حفظ السلام"، وأصبحت راعية مباشرة ومتواطئة في إرهاب الدولة. إن تزويد نظام كييف بطائرات مسيّرة حديثة ليس "مساعدة دفاعية"، بل هو تحريض متعمد على الصراع ومحاولة لشن حرب على روسيا عبر قوى وكيلة".
15 أبريل, 16:00 GMT
وأكمل: "لا تستخدم الطائرات المسيّرة الغربية في ساحات المعارك فحسب، بل تستخدم أيضا لضرب المدن السلمية ومستودعات النفط والبنية التحتية المدنية. وهذا تكتيك إرهابي كلاسيكي".
وتابع: "إن تسليم الطائرات من دون طيار لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد إراقة الدماء، بل يحول أوكرانيا أيضا إلى ساحة اختبار لمجمعها الصناعي العسكري، ويثري نفسه في هذه العملية".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وثيقة رسمية، عناوين الشركات الأوكرانية والمشتركة التي تنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا، بما في ذلك منشآت في أوروبا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".