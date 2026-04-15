قصر بن تليس التاريخي... إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260415/قصر-بن-تليس-التاريخي-إرث-شاهد-على-حضارات-ليبيا-يواجه-خطر-الاندثار-1112582560.html
قصر بن تليس التاريخي... إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
يعد قصر بن تليس الأثري واحدا من أبرز الشواهد التاريخية في مدينة بني وليد غربي ليبيا، بما يحمله من إرث معماري وثقافي يعكس تعاقب الحضارات على المنطقة، غير أن هذا... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T12:14+0000
2026-04-15T12:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
قصر
موقع أثري
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0f/1112580437_16:0:828:457_1920x0_80_0_0_3eabf70aef8e9f8495c4d3a6942c07fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0f/1112580437_117:0:726:457_1920x0_80_0_0_b4145d9ad60e42808a12ebffd4f566dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:14 GMT 15.04.2026
© Sputnik . Walid Lamaقصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
© Sputnik . Walid Lama
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
يعد قصر بن تليس الأثري واحدا من أبرز الشواهد التاريخية في مدينة بني وليد غربي ليبيا، بما يحمله من إرث معماري وثقافي يعكس تعاقب الحضارات على المنطقة، غير أن هذا المعلم التاريخي الذي يضم قصورا ومساجد ذات طابع فريد يواجه اليوم تحديات متزايدة تهدد باندثاره.
وتأسس القصر ليكون مقرا وعاصمة لإمارة آل تليس التي حكمت المنطقة قبل العهد العثماني، حيث تروي جدرانه المبنية من الحجارة والطين قصة مدينة كانت مركزا تجاريا وثقافيا حيويا، ورغم تأثره بعوامل الزمن، لا يزال يمثل رمزا للهوية والتراث الليبي العريق في قلب الصحراء.

وفي السياق، قال عضو هيئة التدريس بقسم الآثار في جامعة بني وليد، سفيان الدبيب في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "يعد قصر بن تليس الأثري، أحد أبرز المعالم التاريخية داخل مدينة بني وليد حيث تتمركز في موقع جغرافي مميز يطل على وادي المدينة ويحيط به هضاب صخرية وقد شيّدت فوق ربوة مرتفعة نسبيا عن المناطق المجاورة".

وأوضح أن "تأسيس المدينة أوالقصر ينسب إلى أحمد أبو تليس وهو شخصية دينية معروفة قدم بحسب الروايات الشفوية وبعض المصادر التاريخية من القيروان"، وأضاف: "حدود المدينة القديمة كانت أوسع بكثير مما هي عليه اليوم إذ تقلصت مع مرور الزمن وأصبحت محاطة حاليا بعدد من الأحياء والقبائل المجاورة مثل حيّي المغاربة والعطيات".
© Sputnik . Walid Lamaقصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
© Sputnik . Walid Lama

وأشار الدبيب إلى أن "المدينة تضم عددا من المعالم الأثرية المهمة من أبرزها قصر الحاكم الذي يعد معلما فريدا من نوعه ويرجّح أن تعود أصوله إلى فترة أقدم من تأسيس المدينة ربما إلى الحقبة الرومانية استنادا إلى نمطه المعماري وأساساته التي تشبه القصور والمزارع المحصنة في تلك الفترة، ويتكون القصر من ثلاثة طوابق، ويتميز بطراز معماري نادر لا يوجد في بقية قصور المنطقة وكان يُستخدم مقرا للحاكم".

© Sputnik . Walid Lamaقصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
© Sputnik . Walid Lama
كما أشار إلى "مسجد قصر بن تليس الذي يعد أنموذجا مميزا في العمارة المحلية، حيث شيّد بأسلوب فني يعتمد على الأقبية والأقواس والأعمدة المنتصفة ما يعكس مستوى الحرفية الذي بلغه المعمار المحلي آنذاك"، موضحًا أن "المسجد خضع لعملية ترميم بين عامي 2005 و2006 على يد فرق مصلحة الآثار الليبية بعد أن كان في حالة انهيار وذلك بناء على دراسات ميدانية متخصصة".
© Sputnik . Walid Lamaقصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
© Sputnik . Walid Lama
وبيّن الدبيب أن "المسجد كبقية معالم المدينة يواجه حاليا تحديات عدة نتيجة العوامل الطبيعية مثل الأمطار والرياح إلى جانب غياب الصيانة الدورية ما يؤدي إلى تآكل المباني وتهديدها بالاندثار"، مشيرا إلى "وجود عوامل بشرية سلبية منها ضعف الوعي بأهمية الآثار وقيام بعض الزوار بأعمال تخريبية مثل الكتابة على الجدران".
© Sputnik . Walid Lamaقصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
© Sputnik . Walid Lama
وأضاف: "من بين المعالم البارزة أيضا أحد القصور التي يعتقد أنها كانت تستخدم كبرج مراقبة نظرا لموقعها المرتفع وإطلالتها على الأودية، فيما تشير المباني المجاورة لها إلى أنها كانت أسواقا محلية تقام فيها أنشطة تجارية دورية لتبادل السلع بين التجار".
© Sputnik . Walid Lamaقصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
© Sputnik . Walid Lama
وأكد الدبيب أن "الكثير من معالم المدينة تعرضت للانهيار بسبب الإهمال وغياب أعمال الترميم، ولا يزال جزء كبير من المدينة غير مكتشف حتى الآن، حيث توجد بقايا حجرية تحتاج إلى دراسات وأعمال تنقيب للكشف عن هويتها وتاريخها".
© Sputnik . Walid Lamaقصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
قصر بن تليس التاريخي.. إرث شاهد على حضارات ليبيا يواجه خطر الاندثار
© Sputnik . Walid Lama
وشدد على أن "أعمال الحفريات تعد ضرورة ملحّة لفهم تاريخ المدينة وتتطلب تضافر جهود الجهات المختصة بما في ذلك مصلحة الآثار والجامعات وسكان المنطقة"، لافتًا إلى أن مدينة "بنتليس إلى جانب قيمتها التاريخية تمثل واجهة سياحية مهمة يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال القادمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала