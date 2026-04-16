ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن بيانات حكومية تفيد بموافقة ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال الأسابيع الأولى من الحرب في... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن هذا الرقم والمقدر بـ 6.6 مليون يورو، يأتي رغم أن الحجم ظل منخفضا نسبيا.وقدرت الموافقات الألمانية في الفترة من 28 فبراير/شباط، وهو اليوم الأول للحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران، وحتى 27 مارس/آذار، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب "اليسار" في البلاد.وأوضحت الصحيفة أنه تم منح تراخيص تصدير بقيمة 166 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال الحرب على قطاع غزة في 24 نوفمبر 2025.فيما لم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، ولكن معدات عسكرية أخرى، في وقت تعتبر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضية حساسة للحكومة الألمانية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أنه وافق على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد فشلت، وظل مضيق هرمز مغلقًا، مع إعلان ترامب فرض حصار أمريكي على الممر المائي.

