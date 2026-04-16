الإعلام الحكومي في غزة: تصريحات فانس حول المساعدات "مضللة" ولا تعكس الواقع الإنساني

سبوتنيك عربي

ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بشأن حجم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنها غير صحيحة وتتناقض...

2026-04-16T07:32+0000

وأعرب المكتب الإعلامي، في بيان رسمي، عن استهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن فانس، والتي أدّعى فيها أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة حاليا هي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرا أن هذه التصريحات "مضللة للرأي العام الدولي ولا تمتّ للواقع بصلة".وأشار إلى أن البيانات الميدانية تُظهر أن "متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 227 شاحنة يوميا، في حين أن الاحتياج الفعلي وفق البروتوكول الإنساني هو 600 شاحنة يوميا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 37% فقط من الحد الأدنى المطلوب".واعتبر المكتب الإعلامي أن تجاهل هذه الحقائق "يُعد تضليلاً خطيراً ويغطي على سياسة التقييد والتجويع"، لافتاً إلى استمرار نقص الإمدادات الأساسية. كما أشار إلى أن "أكثر من 2400 خرق لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 أسفرت عن 765 قتيلا و2140 مصابا، معظمهم مدنيون"، مؤكداً أن "الأوضاع الإنسانية لا تزال غير آمنة". وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

