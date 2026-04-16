الإعلام الحكومي في غزة: تصريحات فانس حول المساعدات "مضللة" ولا تعكس الواقع الإنساني

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الإعلام الحكومي في غزة: تصريحات فانس حول المساعدات "مضللة" ولا تعكس الواقع الإنساني
سبوتنيك عربي
ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بشأن حجم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنها غير صحيحة وتتناقض...
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
خطة ترامب للقضية الفلسطينية
العالم العربي
وأعرب المكتب الإعلامي، في بيان رسمي، عن استهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن فانس، والتي أدّعى فيها أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة حاليا هي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرا أن هذه التصريحات "مضللة للرأي العام الدولي ولا تمتّ للواقع بصلة".وأشار إلى أن البيانات الميدانية تُظهر أن "متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 227 شاحنة يوميا، في حين أن الاحتياج الفعلي وفق البروتوكول الإنساني هو 600 شاحنة يوميا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 37% فقط من الحد الأدنى المطلوب".واعتبر المكتب الإعلامي أن تجاهل هذه الحقائق "يُعد تضليلاً خطيراً ويغطي على سياسة التقييد والتجويع"، لافتاً إلى استمرار نقص الإمدادات الأساسية. كما أشار إلى أن "أكثر من 2400 خرق لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 أسفرت عن 765 قتيلا و2140 مصابا، معظمهم مدنيون"، مؤكداً أن "الأوضاع الإنسانية لا تزال غير آمنة". وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260414/مقتل-10-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-1112567765.html
https://sarabic.ae/20260411/مجلس-السلام-يرد-على-أنباء-بشأن-تعثر-خطة-غزة-ووجود-أزمة-مالية-1112470267.html
https://sarabic.ae/20260410/حماس-تصريحات-سموتريتش-بشأن-الاستيطان-في-غزة-تؤكد-نوايا-إسرائيل-لتقويض-اتفاق-أكتوبر-1112448410.html
ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بشأن حجم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنها غير صحيحة وتتناقض مع المعطيات الميدانية.
وأعرب المكتب الإعلامي، في بيان رسمي، عن استهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن فانس، والتي أدّعى فيها أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة حاليا هي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرا أن هذه التصريحات "مضللة للرأي العام الدولي ولا تمتّ للواقع بصلة".
وأوضح البيان أن هذه الادعاءات "تعكس غيابا واضحا للاطلاع على حقيقة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".
يتصاعد الدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة
14 أبريل, 21:44 GMT
وأشار إلى أن البيانات الميدانية تُظهر أن "متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 227 شاحنة يوميا، في حين أن الاحتياج الفعلي وفق البروتوكول الإنساني هو 600 شاحنة يوميا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 37% فقط من الحد الأدنى المطلوب".

وأضاف:"ما يدخل من شاحنات الوقود لا يتعدى 14% من الاحتياج الفعلي"، معتبراً أن ذلك "يعكس واقعا إنسانياً متدهورا وليس تدفقا غير مسبوق للمساعدات".

واعتبر المكتب الإعلامي أن تجاهل هذه الحقائق "يُعد تضليلاً خطيراً ويغطي على سياسة التقييد والتجويع"، لافتاً إلى استمرار نقص الإمدادات الأساسية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
"مجلس السلام" يرد على أنباء بشأن تعثر خطة غزة ووجود أزمة مالية
11 أبريل, 11:38 GMT
كما أشار إلى أن "أكثر من 2400 خرق لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 أسفرت عن 765 قتيلا و2140 مصابا، معظمهم مدنيون"، مؤكداً أن "الأوضاع الإنسانية لا تزال غير آمنة".

ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى تحري الدقة، مطالبا المجتمع الدولي بضمان تدفق المساعدات ووقف القيود وتوفير الحماية للمدنيين، محذرا من أن الصمت الدولي يُفاقم الكارثة.

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
"حماس": تصريحات سموتريتش بشأن الاستيطان في غزة تؤكد نوايا إسرائيل لتقويض اتفاق أكتوبر
10 أبريل, 12:55 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
