https://sarabic.ae/20260414/مقتل-10-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-1112567765.html
مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة
مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل 10 مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بنيران إسرائيلية غرب ووسط قطاع غزة. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T21:44+0000
2026-04-14T21:44+0000
2026-04-14T21:44+0000
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318388_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53b830b26d423b04fed14e556fe3ff3.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 مواطنين فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين، غرب مدينة غزة.وأكدت مقتل خمسة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما نقلت عن مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بوجود خمسة مصابين، أحدهم بجراح خطيرة، إثر القصف الإسرائيلي.وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح الثلاثاء، إلى 10 فلسطينيين، بعد مقتل 5 فلسطينين آخرين، إثر استهداف مركبة تابعة لجهاز الشرطة في غزة.ولفتت إلى أن 5 مواطنين، بينهم طفل، قتلوا عقب قصف الطيران الإسرائيلي مركبة في شارع النفق بمدينة غزة.وحسب ما أفادت به المصادر الطبية في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان على غزة منذ بدء الحرب على القطاع إلى 72,336 قتيلا، و172,213 مصابا.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حركة "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318388_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fb307de170cee4fa4556ba80e8b1f43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العالم العربي, الأخبار
غزة, العالم العربي, الأخبار
مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل 10 مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بنيران إسرائيلية غرب ووسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 مواطنين فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين، غرب مدينة غزة.
وأكدت مقتل خمسة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما نقلت عن مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بوجود خمسة مصابين، أحدهم بجراح خطيرة، إثر القصف الإسرائيلي.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح الثلاثاء، إلى 10 فلسطينيين، بعد مقتل 5 فلسطينين آخرين، إثر استهداف مركبة تابعة لجهاز الشرطة في غزة.
ولفتت إلى أن 5 مواطنين، بينهم طفل، قتلوا عقب قصف الطيران الإسرائيلي
مركبة في شارع النفق بمدينة غزة.
وحسب ما أفادت به المصادر الطبية في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان على غزة منذ بدء الحرب على القطاع إلى 72,336 قتيلا، و172,213 مصابا.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام"
.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حركة "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.