الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة 7791 شخصا منذ بداية الحرب على إيران منهم 15 بحالة خطيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة 7791 شخصا منذ بداية الحرب على إيران منهم 15 بحالة خطيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة 7791 شخصا منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
إسرائيل
العالم
الأخبار
ونشرت الصحة الإسرائيلية بيانا لها، اليوم الخميس، أعلنت من خلاله دخول 7791 شخصا إسرائيليا إلى المستشفيات لتلقي العلاج منذ بداية الحرب على إيران، منهم 15 بحالة خطيرة.وأوضحت أنه حتى اليوم الخميس، ما يزال 83 مصابا في المستشفيات لتلقي العلاج، بالإضافة إلى وجود حالة واحدة في حالة "موات"، و15 بحالة خطيرة.وأكدت الصحة الإسرائيلية وجود 26 مصابا بحالة متوسطة و41 مصابا بإصابات خفيفة.يذكر أن البحرية الأمريكية بدأت، في 13 أبريل/نيسان، حصارًا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260416/ألمانيا-تصدر-أسلحة-لإسرائيل-بقيمة-66-مليون-يورو-1112601623.html
07:47 GMT 16.04.2026
© REUTERSأضرار لحقت بحي سكني، في أعقاب ليلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن إصابة العشرات من الإسرائيليين، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في ديمونة، جنوب إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2026
أضرار لحقت بحي سكني، في أعقاب ليلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن إصابة العشرات من الإسرائيليين، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في ديمونة، جنوب إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2026
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة 7791 شخصا منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.
ونشرت الصحة الإسرائيلية بيانا لها، اليوم الخميس، أعلنت من خلاله دخول 7791 شخصا إسرائيليا إلى المستشفيات لتلقي العلاج منذ بداية الحرب على إيران، منهم 15 بحالة خطيرة.
وأوضحت أنه حتى اليوم الخميس، ما يزال 83 مصابا في المستشفيات لتلقي العلاج، بالإضافة إلى وجود حالة واحدة في حالة "موات"، و15 بحالة خطيرة.
ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو
وأكدت الصحة الإسرائيلية وجود 26 مصابا بحالة متوسطة و41 مصابا بإصابات خفيفة.
يذكر أن البحرية الأمريكية بدأت، في 13 أبريل/نيسان، حصارًا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
