الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة 7791 شخصا منذ بداية الحرب على إيران منهم 15 بحالة خطيرة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة 7791 شخصا منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T07:47+0000
ونشرت الصحة الإسرائيلية بيانا لها، اليوم الخميس، أعلنت من خلاله دخول 7791 شخصا إسرائيليا إلى المستشفيات لتلقي العلاج منذ بداية الحرب على إيران، منهم 15 بحالة خطيرة.وأوضحت أنه حتى اليوم الخميس، ما يزال 83 مصابا في المستشفيات لتلقي العلاج، بالإضافة إلى وجود حالة واحدة في حالة "موات"، و15 بحالة خطيرة.وأكدت الصحة الإسرائيلية وجود 26 مصابا بحالة متوسطة و41 مصابا بإصابات خفيفة.يذكر أن البحرية الأمريكية بدأت، في 13 أبريل/نيسان، حصارًا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
