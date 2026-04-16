ترامب: الولايات المتحدة لن تدعم إيطاليا عقب رفض روما تقديم المساعدة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لإيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن، دون أن يخوض في تفاصيل محددة. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T23:33+0000
وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إيطاليا لم تدعمنا، ونحن لن ندعمهم".وأرفق ترامب مع منشوره رابطًا لمقال في صحيفة "الغارديان" البريطانية يتحدث عن رفض إيطاليا وضع قاعدتها الجوية في صقلية تحت تصرف الطائرات العسكرية الأميركية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن بعض أعضاء الحلف كانوا "بطيئين بعض الشيء" في دعم الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، مُعللًا ذلك بأنهم فوجئوا لأن ترامب لم يُبلغ الحلفاء مُسبقًا.ومع ذلك، أضاف روته أن جميع الحلفاء تقريبًا يُقدمون الآن الدعم الذي طلبته واشنطن.وفي 1 نيسان/أبريل، قال ترامب إنه يُفكّر جديًا في سحب الولايات المتحدة من حلف "الناتو" بعد رفض الحلفاء الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرًا إلى أنه لم يعد ينظر إلى أوروبا كشريك دفاعي موثوق به بعد أن رفض الأوروبيون دعوته لإرسال سفن حربية إلى الممر المائي الاستراتيجي.
https://sarabic.ae/20260412/ترامب-على-واشنطن-إعادة-النظر-في-علاقاتها-مع-الناتو-بعد-عدم-دعمها-للعملية-ضد-إيران-1112508558.html
