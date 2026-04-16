https://sarabic.ae/20260416/خبير-شعور-لندن-وبروكسل-بالوحدة-والضعف-سبب-التوجه-لتصنيع-المسيرات-وتزويد-أوكرانيا-بها-1112608188.html
خبير: شعور لندن وبروكسل بالوحدة والضعف سبب التوجه لتصنيع المسيرات وتزويد أوكرانيا بها
سبوتنيك عربي
علق الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية من القدس، الدكتور حسين الديك، على إعلان بريطانيا نيتها تزويد نظام كييف بالمسيرات، مؤكدا أن "أوروبا بشكلٍ عام...
2026-04-16T11:32+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_0:47:3079:1779_1920x0_80_0_0_4f936466522860dae25a04f468421c66.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_36f0e574b827df4f011bc9e83a923687.jpg
علق الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية من القدس، الدكتور حسين الديك، على إعلان بريطانيا نيتها تزويد نظام كييف بالمسيرات، مؤكدا أن "أوروبا بشكلٍ عام وبريطانيا بشكل خاص تشعر بمأزق وورطة فيما يتعلق بالملف الأوكراني، نتيجة اعتبارات وتحولات على الصعيد الدولي أهمها موقف الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال الديك في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لندن وبروكسل تشعران بالوحدة في الملف الأوكراني، إضافة إلى حالة الضعف والترهل الموجودة في البنية العسكرية الأوروبية، وبالتالي التوجه البريطاني والأوروبي نحو التصنيع العسكري لتزويد أوكرانيا بالمسيرات لسد هذا النقص، أو هذه الفجوة يأتي بعد أن امتنعت واشنطن عن تمويل هذا الصراع".
وأشار إلى أن "الحديث يدور حول مجمع صناعي بريطاني أوروبي، ما زال في بدايته، لذلك هناك فجوة حقيقية نحو الضغط لإنتاج المزيد من المسيرات والمعدات العسكرية البريطانية والأوروبية لتزويد أوكرانيا بها، إضافة إلى وجود فجوة فنية وتقنية في القدرة على ذلك لتلبية الاحتياجات الطارئة التي تفرضها الجبهة، لذلك فان أوروبا في مأزق حقيقي".
ورأى الديك أن "ناتو أصبح خارج المعادلة واللعبة السياسية فيما يتعلق بأوكرانيا، وأن بريطانيا تتصدر الموقف الاَن وتشكل رأس الحربة في دعم أوكرانيا
بالإنتاج العسكري والمجهود الحربي بالطائرات المسيّرة"، مضيفا: "تحاول بريطانيا أن تبرز نفسها وكأنها قطب دولي على حساب أوروبا وإعادة التموضع ضمن المنظومة الدولية، ولكن هل تنجح بريطانيا في ذلك؟".
وعن رد روسيا على إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة لنظام كييف، قال الديك: "روسيا لديها الكثير من الأدوات، ربما يكون ذلك دبلوماسيا وسياسيا من خلال مجلس الأمن الدولي، أو من خلال الذهاب إلى خيارات أخرى تجاه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بحر الشمال وبحر البلطيق، أو التضييق على بريطانيا فيما يتعلق بالمجال الجوي الروسي".
وأضاف: "لكن حتى لحظة يبدو أن روسيا لن تستخدم أي ورقة وتكتفي بالموقف الدبلوماسي والسياسي الرافض لهذا المجمع الصناعي العسكري البريطاني الداعم لكييف في إنتاج المسيّرات"، لافتا إلى أن "روسيا لا تفرض فقط نفسها كقطب على مستوى القارة الأوروبية ولكن على مستوى العالم".
ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "بريطانيا ترى في الجبهة الأوكرانية منصة للعودة إلى الملعب الدولي من خلال دعمها بالطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية الأخرى"، لافتا إلى أن "هذا الدعم هو لكسب المزيد من الوقت على أمل أن يكون هناك تحولات في الموقف الأمريكي".
وختم الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، الدكتور حسين الديك، حديثه بالقول: "ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط يشكل ضغطا حقيقيا جديدا على المواقف الأوروبية
وعلى الأوكرانيين للذهاب إلى تسوية سياسية".