خبير: شعور لندن وبروكسل بالوحدة والضعف سبب التوجه لتصنيع المسيرات وتزويد أوكرانيا بها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260416/خبير-شعور-لندن-وبروكسل-بالوحدة-والضعف-سبب-التوجه-لتصنيع-المسيرات-وتزويد-أوكرانيا-بها-1112608188.html
خبير: شعور لندن وبروكسل بالوحدة والضعف سبب التوجه لتصنيع المسيرات وتزويد أوكرانيا بها
خبير: شعور لندن وبروكسل بالوحدة والضعف سبب التوجه لتصنيع المسيرات وتزويد أوكرانيا بها
سبوتنيك عربي
علق الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية من القدس، الدكتور حسين الديك، على إعلان بريطانيا نيتها تزويد نظام كييف بالمسيرات، مؤكدا أن "أوروبا بشكلٍ عام... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T11:32+0000
2026-04-16T11:32+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_0:47:3079:1779_1920x0_80_0_0_4f936466522860dae25a04f468421c66.jpg
وقال الديك في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لندن وبروكسل تشعران بالوحدة في الملف الأوكراني، إضافة إلى حالة الضعف والترهل الموجودة في البنية العسكرية الأوروبية، وبالتالي التوجه البريطاني والأوروبي نحو التصنيع العسكري لتزويد أوكرانيا بالمسيرات لسد هذا النقص، أو هذه الفجوة يأتي بعد أن امتنعت واشنطن عن تمويل هذا الصراع".ورأى الديك أن "ناتو أصبح خارج المعادلة واللعبة السياسية فيما يتعلق بأوكرانيا، وأن بريطانيا تتصدر الموقف الاَن وتشكل رأس الحربة في دعم أوكرانيا بالإنتاج العسكري والمجهود الحربي بالطائرات المسيّرة"، مضيفا: "تحاول بريطانيا أن تبرز نفسها وكأنها قطب دولي على حساب أوروبا وإعادة التموضع ضمن المنظومة الدولية، ولكن هل تنجح بريطانيا في ذلك؟". وأضاف: "لكن حتى لحظة يبدو أن روسيا لن تستخدم أي ورقة وتكتفي بالموقف الدبلوماسي والسياسي الرافض لهذا المجمع الصناعي العسكري البريطاني الداعم لكييف في إنتاج المسيّرات"، لافتا إلى أن "روسيا لا تفرض فقط نفسها كقطب على مستوى القارة الأوروبية ولكن على مستوى العالم". وختم الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، الدكتور حسين الديك، حديثه بالقول: "ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط يشكل ضغطا حقيقيا جديدا على المواقف الأوروبية وعلى الأوكرانيين للذهاب إلى تسوية سياسية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_36f0e574b827df4f011bc9e83a923687.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا

خبير: شعور لندن وبروكسل بالوحدة والضعف سبب التوجه لتصنيع المسيرات وتزويد أوكرانيا بها

11:32 GMT 16.04.2026
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية من القدس، الدكتور حسين الديك، على إعلان بريطانيا نيتها تزويد نظام كييف بالمسيرات، مؤكدا أن "أوروبا بشكلٍ عام وبريطانيا بشكل خاص تشعر بمأزق وورطة فيما يتعلق بالملف الأوكراني، نتيجة اعتبارات وتحولات على الصعيد الدولي أهمها موقف الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال الديك في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لندن وبروكسل تشعران بالوحدة في الملف الأوكراني، إضافة إلى حالة الضعف والترهل الموجودة في البنية العسكرية الأوروبية، وبالتالي التوجه البريطاني والأوروبي نحو التصنيع العسكري لتزويد أوكرانيا بالمسيرات لسد هذا النقص، أو هذه الفجوة يأتي بعد أن امتنعت واشنطن عن تمويل هذا الصراع".
وأشار إلى أن "الحديث يدور حول مجمع صناعي بريطاني أوروبي، ما زال في بدايته، لذلك هناك فجوة حقيقية نحو الضغط لإنتاج المزيد من المسيرات والمعدات العسكرية البريطانية والأوروبية لتزويد أوكرانيا بها، إضافة إلى وجود فجوة فنية وتقنية في القدرة على ذلك لتلبية الاحتياجات الطارئة التي تفرضها الجبهة، لذلك فان أوروبا في مأزق حقيقي".
جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
ورأى الديك أن "ناتو أصبح خارج المعادلة واللعبة السياسية فيما يتعلق بأوكرانيا، وأن بريطانيا تتصدر الموقف الاَن وتشكل رأس الحربة في دعم أوكرانيا بالإنتاج العسكري والمجهود الحربي بالطائرات المسيّرة"، مضيفا: "تحاول بريطانيا أن تبرز نفسها وكأنها قطب دولي على حساب أوروبا وإعادة التموضع ضمن المنظومة الدولية، ولكن هل تنجح بريطانيا في ذلك؟".
وعن رد روسيا على إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة لنظام كييف، قال الديك: "روسيا لديها الكثير من الأدوات، ربما يكون ذلك دبلوماسيا وسياسيا من خلال مجلس الأمن الدولي، أو من خلال الذهاب إلى خيارات أخرى تجاه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بحر الشمال وبحر البلطيق، أو التضييق على بريطانيا فيما يتعلق بالمجال الجوي الروسي".
وأضاف: "لكن حتى لحظة يبدو أن روسيا لن تستخدم أي ورقة وتكتفي بالموقف الدبلوماسي والسياسي الرافض لهذا المجمع الصناعي العسكري البريطاني الداعم لكييف في إنتاج المسيّرات"، لافتا إلى أن "روسيا لا تفرض فقط نفسها كقطب على مستوى القارة الأوروبية ولكن على مستوى العالم".
ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "بريطانيا ترى في الجبهة الأوكرانية منصة للعودة إلى الملعب الدولي من خلال دعمها بالطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية الأخرى"، لافتا إلى أن "هذا الدعم هو لكسب المزيد من الوقت على أمل أن يكون هناك تحولات في الموقف الأمريكي".

وختم الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، الدكتور حسين الديك، حديثه بالقول: "ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط يشكل ضغطا حقيقيا جديدا على المواقف الأوروبية وعلى الأوكرانيين للذهاب إلى تسوية سياسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала