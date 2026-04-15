خبير: أوروبا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة لأوكرانيا لاستخدامها في ضربات ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260415/خبير-أوروبا-تكثف-إنتاج-الطائرات-المسيرة-لأوكرانيا-لاستخدامها-في-ضربات-ضد-روسيا-1112592387.html
خبير: أوروبا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة لأوكرانيا لاستخدامها في ضربات ضد روسيا
خبير: أوروبا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة لأوكرانيا لاستخدامها في ضربات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية، ألكسندر ميخائيلوف، أن استمرار بعض الدول الأوروبية في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيّرة،... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T18:01+0000
2026-04-15T18:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095885033_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c9e5cdb56de1b401292df5e7904e734.jpg
وقال ميخائيلوف لوكالة "سبوتنيك": "إن قيام عدد من الدول الأوروبية، بشكل علني تقريبا، بتزويد مسرح العمليات العسكرية الأوكراني بأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، يعود في معظمه إلى التزام روسيا بالنهج الدبلوماسي وعدم توجيهها أي انتقادات لهذه الدول لانتهاكاتها للبنية الأمنية في الفضاء الأوروبي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095885033_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_8968e949d2f7930436cb2b61ff07dfa3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: أوروبا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة لأوكرانيا لاستخدامها في ضربات ضد روسيا

18:01 GMT 15.04.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
صرح الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية، ألكسندر ميخائيلوف، أن استمرار بعض الدول الأوروبية في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، يستدعي تغييرا في أسلوب الخطاب الروسي والتحول نحو مواقف أكثر حدة في التعامل الدبلوماسي مع تلك الدول.
وقال ميخائيلوف لوكالة "سبوتنيك": "إن قيام عدد من الدول الأوروبية، بشكل علني تقريبا، بتزويد مسرح العمليات العسكرية الأوكراني بأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، يعود في معظمه إلى التزام روسيا بالنهج الدبلوماسي وعدم توجيهها أي انتقادات لهذه الدول لانتهاكاتها للبنية الأمنية في الفضاء الأوروبي".

وتابع: "تجري العملية العسكرية الخاصة منذ أكثر من أربع سنوات. في الواقع، لم ننتهك المجال الجوي للدول الأوروبية، ولم نتسبب بأي مشاكل في بنيتها التحتية للموانئ، ولم نتدخل في قطاع الطاقة لديها، على عكس ما حدث عندما فجروا خطوط أنابيب الغاز لدينا، ولم نسمح للمعدات العسكرية لأعداء الدول الأوروبية بالتحليق فوق مجالنا الجوي".

وأوضح أن بعض الدول ومنها ألمانيا، بريطانيا، دول البلطيق، بولندا، إيطاليا وتركيا تشارك في تزويد أوكرانيا بمسيرات ومعدات عسكرية، مؤكدا أن ذلك يتم في إطار تعاون عسكري واسع.
RQ-4 Global Hawk - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
شركات أوروبية تنتج طائرات دون طيار لقوات الأمن الأوكرانية
16:00 GMT
وأضاف أن الدول الأوروبية، لا تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية في جوهر الدعم العسكري، لكنها تقوم بذلك بشكل أكثر علنية وبخطاب سياسي واضح، بينما تستخدم واشنطن أساليب غير مباشرة في بعض الحالات.
وقال: "بصراحة، لا أرى أي فرق بين تصرفات واشنطن وتصرفات بروكسل ولندن وعواصم الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، التي تُزوّد ​​أوكرانيا علنًا بمكونات أو منتجات تامة الصنع، وهي على دراية تامة بأن هذه المنتجات ستُستخدم ضد الجيش الروسي".
وأضاف: "نحن لا نستخدم أسلحة استراتيجية ضد أوكرانيا. علاوة على ذلك، نحن لا نستخدم أي أسلحة ضد الدول الأوروبية. لذلك، لا يوجد حديث عن حرب مع أوروبا حتى الآن".
وتابع: "يشارك حلف الناتو في حملة عسكرية هجينة ضد بلدنا، يدعم خصمنا ويزوده بالأسلحة. لكنهم في الوقت نفسه يتجاهلون الأمر باستمرار قائلين، "كيف يُعدّ هذا انتهاكًا للقانون الدولي؟" بإمكانكم أنتم أيضًا بيع أسلحتكم الروسية لدول ثالثة، ستطلق النار على قواتنا غدا وبعد غد في حال نشوب نزاعات عسكرية. ونقول لهم: "لكنكم تدركون تماما أن نزاعا عسكريا قائم بالفعل على الأراضي الأوكرانية". بعبارة أخرى، أنتم ببساطة تزيدون الطين بلة".
طائرة مسيرة إم كيو-9 ريبر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف حقيقة تحول أوروبا إلى مصنع طائرات مسيرة لاستهداف روسيا
15:15 GMT
وأكمل: "يتم التلاعب بالقانون الدولي في اتجاهات مختلفة. إلى أن نلجأ إلى الإنذارات النهائية، إلى أن نصدر إنذارات تتضمن استخدام الأسلحة ضد هذه الدول، سيستمرون في تقديم المساعدة التقنية لأوكرانيا. ولن تُجدي كل مناشداتنا المهذبة نفعًا، لا أحد من الجانب الآخر يريد سماع كلمات العقل. إنهم لا يفهمون إلا لغة القوة".

وحول إمكانية اعتبار الشركات المصنعة للأسلحة في أوروبا شركاء في أعمال عدائية، أشار الخبير إلى أن موسكو قد تدرس فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات وشخصيات مرتبطة بصناعة السلاح في الغرب.

القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية-وزارة الدفاع
أمس, 09:22 GMT
وقال: "لننظر إلى أسلوب الأمريكيين، فهم ببساطة يغزون الدول الأجنبية، ويشنون حملات عسكرية بغض النظر عن الظروف. من الواضح أن هؤلاء الموردين هم في الأساس دول أعضاء في حلف الناتو".

وأكد أن روسيا لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، محذرا من أن "أي تصعيد مباشر قد يؤدي إلى حرب شاملة، بما في ذلك احتمال استخدام أسلحة نووية، وهو سيناريو كارثي للجميع"، وفق تعبيره.

وأشار الخبير إلى إمكانية تصعيد إضافي في المستقبل إذا استمر الدعم العسكري الغربي، لافتًا إلى أن حجم الهجمات بالطائرات المسيّرة قد يزداد.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وثيقة رسمية، عناوين الشركات "الأوكرانية" و"المشتركة" التي تنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا، بما في ذلك منشآت في أوروبا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала