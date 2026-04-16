طهران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكد أنه جزء من الاتفاق مع واشنطن
رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بوقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الخميس، مؤكدة أنه جاء ضمن تفاهمات أوسع بين... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T20:59+0000
رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بوقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الخميس، مؤكدة أنه جاء ضمن تفاهمات أوسع بين طهران وواشنطن.
ونقلت الخارجية الإيرانية، عبر المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، في بيان على "تلغرام"، ترحيب طهران بإعلان وقف إطلاق النار
، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار اتفاق وقف النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية.
وأوضح بقائي أن إيران أكدت منذ بداية محادثاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك محادثات إسلام آباد، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار متزامن في المنطقة بأكملها، بما فيها لبنان، مؤكداً أن طهران تابعت هذا الملف بشكل جاد عقب تلك المحادثات.
وشهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الحزب
بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة نهاريا، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمال إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.