مقتل 3 عسكريين من الجيش السوري إثر انفجار في درعا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
مقتل 3 عسكريين من الجيش السوري إثر انفجار في درعا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري سوري بأن انفجارًا وقع في موقع يضم مخلفات حرب تم جمعها من مناطق مختلفة في محافظة درعا. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
وأوضح المصدر لوكالة "سانا" السورية أن الحادث أسفر عن مقتل 3 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الموقع.وعقب الانفجار، توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، اكتمال تسليم المواقع الأمريكية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية سابقا إلى الحكومة السورية.وأضاف البيان: "إن استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج نطاق السيطرة، بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة".وتابع البيان: "كما يشكل اكتمال تسليم المواقع الأمريكية نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها".وأكمل البيان: "تعتبر الحكومة السورية أن قرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها العسكرية في سوريا يعكس تقييماً مشتركاً مفاده بأن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش قد تغيّرت تغيّراً جوهرياً، فالدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل، بالتعاون مع المجتمع الدولي".وأكد البيان أنه جرى تسليم المواقع الأمريكية بـ"مهنية عالية" وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأمريكية.
17:14 GMT 16.04.2026
أفاد مصدر عسكري سوري بأن انفجارًا وقع في موقع يضم مخلفات حرب تم جمعها من مناطق مختلفة في محافظة درعا.
وأوضح المصدر لوكالة "سانا" السورية أن الحادث أسفر عن مقتل 3 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الموقع.
وعقب الانفجار، توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، اكتمال تسليم المواقع الأمريكية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية سابقا إلى الحكومة السورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بعملية التسليم الجارية والنهائية للمواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية في سوريا إلى الحكومة السورية".

وأضاف البيان: "إن استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج نطاق السيطرة، بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة".
وتابع البيان: "كما يشكل اكتمال تسليم المواقع الأمريكية نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها".
وأكمل البيان: "تعتبر الحكومة السورية أن قرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها العسكرية في سوريا يعكس تقييماً مشتركاً مفاده بأن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش قد تغيّرت تغيّراً جوهرياً، فالدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل، بالتعاون مع المجتمع الدولي".
وأكد البيان أنه جرى تسليم المواقع الأمريكية بـ"مهنية عالية" وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأمريكية.
