https://sarabic.ae/20260416/مقتل-3-عسكريين-من-الجيش-السوري-إثر-انفجار-في-درعا-1112618308.html

مقتل 3 عسكريين من الجيش السوري إثر انفجار في درعا

أفاد مصدر عسكري سوري بأن انفجارًا وقع في موقع يضم مخلفات حرب تم جمعها من مناطق مختلفة في محافظة درعا. 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T17:14+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png

وأوضح المصدر لوكالة "سانا" السورية أن الحادث أسفر عن مقتل 3 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الموقع.وعقب الانفجار، توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، اكتمال تسليم المواقع الأمريكية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية سابقا إلى الحكومة السورية.وأضاف البيان: "إن استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج نطاق السيطرة، بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة".وتابع البيان: "كما يشكل اكتمال تسليم المواقع الأمريكية نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها".وأكمل البيان: "تعتبر الحكومة السورية أن قرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها العسكرية في سوريا يعكس تقييماً مشتركاً مفاده بأن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش قد تغيّرت تغيّراً جوهرياً، فالدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل، بالتعاون مع المجتمع الدولي".وأكد البيان أنه جرى تسليم المواقع الأمريكية بـ"مهنية عالية" وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأمريكية.

https://sarabic.ae/20260416/دمشق-تعلن-اكتمال-تسليم-المواقع-الأمريكية-إلى-الحكومة-السورية-1112611376.html

https://sarabic.ae/20260409/مسؤول-أمريكي-صدام-محتمل-بين-إسرائيل-وتركيا-في-سوريا-قد-يدفع-واشنطن-للخروج-من-الناتو-1112435149.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

