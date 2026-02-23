https://sarabic.ae/20260223/إعلام-القوات-الأمريكية-تبدأ-بإخلاء-أكبر-قواعدها-في-شمال-شرق-سوريا-1110655415.html
إعلام: القوات الأمريكية تبدأ بإخلاء أكبر قواعدها في شمال شرق سوريا
إعلام: القوات الأمريكية تبدأ بإخلاء أكبر قواعدها في شمال شرق سوريا
بدأت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، سحب آلياتها ومعداتها من قاعدة "قسرك" الاستراتيجية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، متجهة نحو معبر الوليد الحدودي مع إقليم... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T11:48+0000
2026-02-23T11:48+0000
2026-02-23T11:48+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110655257_19:0:837:460_1920x0_80_0_0_da32b0c6b082eb1daab04a38cbd8d485.jpg
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن المرحلة الأولى شملت نقل جنود وآليات من قاعدتي "الشدادي" جنوبي الحسكة، وحقل "العمر" في محافظة دير الزور، وذلك بعد نقل تعزيزاتهما أخيرا إلى "قسرك" تمهيداً لبدء العملية.وأنهت القوات الأمريكية وجودها في الشدادي عقب عملية انسحاب استمرت أكثر من 10 أيام، تخللها نشاط مكثف لعمليات النقل الجوي والبري، قبل أن تتسلم وحدات من الجيش السوري القاعدة رسميا عقب تنسيق مباشر مع واشنطن.ونفذت القوات الأمريكية سلسلة رحلات نقل للمعدات والعناصر من الموقع، الذي يعد ثاني أكبر قواعدها في سوريا بعد قاعدة "قسرك"، على الطريق الدولي "إم 4".ويأتي هذا التطور في سياق المتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، لا سيما بعد الإعلان نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد"، نص على إنهاء حالة الانقسام ودمج الهياكل العسكرية والإدارية، ما مهّد لإعادة ترتيب خارطة الانتشار العسكري في المنطقة.مستشارية الأمن القومي العراقي: بقاء عناصر "داعش" المنقولين من سوريا مؤقت وغير دائمالعراق ينهي الاستجواب الابتدائي مع أكثر من 500 متهم من سجناء "داعش" المنقولين من سوريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110655257_121:0:734:460_1920x0_80_0_0_fc2d32ab3c1b73f38fb60dc5f82a9f59.jpg
بدأت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، سحب آلياتها ومعداتها من قاعدة "قسرك" الاستراتيجية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، متجهة نحو معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، في خطوة تأتي ضمن سلسلة انسحابات من مواقع عسكرية عدة خلال الأسابيع الماضية.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن المرحلة الأولى شملت نقل جنود وآليات من قاعدتي "الشدادي" جنوبي الحسكة، وحقل "العمر" في محافظة دير الزور، وذلك بعد نقل تعزيزاتهما أخيرا إلى "قسرك" تمهيداً لبدء العملية.
وأنهت القوات الأمريكية وجودها في الشدادي عقب عملية انسحاب استمرت أكثر من 10 أيام، تخللها نشاط مكثف لعمليات النقل الجوي والبري، قبل أن تتسلم وحدات من الجيش السوري القاعدة رسميا عقب تنسيق مباشر مع واشنطن.
ونفذت القوات الأمريكية سلسلة رحلات نقل للمعدات والعناصر من الموقع
، الذي يعد ثاني أكبر قواعدها في سوريا بعد قاعدة "قسرك"، على الطريق الدولي "إم 4".
ويأتي هذا التطور في سياق المتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، لا سيما بعد الإعلان نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد"، نص على إنهاء حالة الانقسام ودمج الهياكل العسكرية والإدارية، ما مهّد لإعادة ترتيب خارطة الانتشار العسكري في المنطقة.