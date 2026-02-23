إعلام: القوات الأمريكية تبدأ بإخلاء أكبر قواعدها في شمال شرق سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/إعلام-القوات-الأمريكية-تبدأ-بإخلاء-أكبر-قواعدها-في-شمال-شرق-سوريا-1110655415.html
إعلام: القوات الأمريكية تبدأ بإخلاء أكبر قواعدها في شمال شرق سوريا
إعلام: القوات الأمريكية تبدأ بإخلاء أكبر قواعدها في شمال شرق سوريا
سبوتنيك عربي
بدأت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، سحب آلياتها ومعداتها من قاعدة "قسرك" الاستراتيجية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، متجهة نحو معبر الوليد الحدودي مع إقليم... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T11:48+0000
2026-02-23T11:48+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
العراق
جنوب سوريا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110655257_19:0:837:460_1920x0_80_0_0_da32b0c6b082eb1daab04a38cbd8d485.jpg
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن المرحلة الأولى شملت نقل جنود وآليات من قاعدتي "الشدادي" جنوبي الحسكة، وحقل "العمر" في محافظة دير الزور، وذلك بعد نقل تعزيزاتهما أخيرا إلى "قسرك" تمهيداً لبدء العملية.وأنهت القوات الأمريكية وجودها في الشدادي عقب عملية انسحاب استمرت أكثر من 10 أيام، تخللها نشاط مكثف لعمليات النقل الجوي والبري، قبل أن تتسلم وحدات من الجيش السوري القاعدة رسميا عقب تنسيق مباشر مع واشنطن.ونفذت القوات الأمريكية سلسلة رحلات نقل للمعدات والعناصر من الموقع، الذي يعد ثاني أكبر قواعدها في سوريا بعد قاعدة "قسرك"، على الطريق الدولي "إم 4".ويأتي هذا التطور في سياق المتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، لا سيما بعد الإعلان نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد"، نص على إنهاء حالة الانقسام ودمج الهياكل العسكرية والإدارية، ما مهّد لإعادة ترتيب خارطة الانتشار العسكري في المنطقة.مستشارية الأمن القومي العراقي: بقاء عناصر "داعش" المنقولين من سوريا مؤقت وغير دائمالعراق ينهي الاستجواب الابتدائي مع أكثر من 500 متهم من سجناء "داعش" المنقولين من سوريا
https://sarabic.ae/20260222/مستشارية-الأمن-القومي-العراقي-بقاء-عناصر-داعش-المنقولين-من-سوريا-مؤقت-وغير-دائم-1110616597.html
العراق
جنوب سوريا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110655257_121:0:734:460_1920x0_80_0_0_fc2d32ab3c1b73f38fb60dc5f82a9f59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, العراق, جنوب سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, العراق, جنوب سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: القوات الأمريكية تبدأ بإخلاء أكبر قواعدها في شمال شرق سوريا

11:48 GMT 23.02.2026
© Photo / xإعلام: القوات الأمريكية تبدأ بإخلاء أكبر قواعدها في شمال شرق سوريا
إعلام: القوات الأمريكية تبدأ بإخلاء أكبر قواعدها في شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
بدأت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، سحب آلياتها ومعداتها من قاعدة "قسرك" الاستراتيجية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، متجهة نحو معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، في خطوة تأتي ضمن سلسلة انسحابات من مواقع عسكرية عدة خلال الأسابيع الماضية.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن المرحلة الأولى شملت نقل جنود وآليات من قاعدتي "الشدادي" جنوبي الحسكة، وحقل "العمر" في محافظة دير الزور، وذلك بعد نقل تعزيزاتهما أخيرا إلى "قسرك" تمهيداً لبدء العملية.
وأنهت القوات الأمريكية وجودها في الشدادي عقب عملية انسحاب استمرت أكثر من 10 أيام، تخللها نشاط مكثف لعمليات النقل الجوي والبري، قبل أن تتسلم وحدات من الجيش السوري القاعدة رسميا عقب تنسيق مباشر مع واشنطن.
مركبات عسكرية أمريكية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، في القامشلي بسوريا، 8 فبراير/ فبراير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
مستشارية الأمن القومي العراقي: بقاء عناصر "داعش" المنقولين من سوريا مؤقت وغير دائم
أمس, 08:36 GMT
ونفذت القوات الأمريكية سلسلة رحلات نقل للمعدات والعناصر من الموقع، الذي يعد ثاني أكبر قواعدها في سوريا بعد قاعدة "قسرك"، على الطريق الدولي "إم 4".
ويأتي هذا التطور في سياق المتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، لا سيما بعد الإعلان نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد"، نص على إنهاء حالة الانقسام ودمج الهياكل العسكرية والإدارية، ما مهّد لإعادة ترتيب خارطة الانتشار العسكري في المنطقة.
مستشارية الأمن القومي العراقي: بقاء عناصر "داعش" المنقولين من سوريا مؤقت وغير دائم
العراق ينهي الاستجواب الابتدائي مع أكثر من 500 متهم من سجناء "داعش" المنقولين من سوريا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала