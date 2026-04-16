https://sarabic.ae/20260416/دمشق-تعلن-اكتمال-تسليم-المواقع-الأمريكية-إلى-الحكومة-السورية-1112611376.html
دمشق تعلن اكتمال تسليم المواقع الأمريكية إلى الحكومة السورية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، اكتمال تسليم المواقع الأمريكية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية سابقا إلى الحكومة السورية.
2026-04-16T13:44+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107859534_0:24:1270:738_1920x0_80_0_0_74fd26bcd35efbf4c859df658bb594ca.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107859534_128:0:1143:761_1920x0_80_0_0_a250708d83423c469554885c69850b2c.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دمشق تعلن اكتمال تسليم المواقع الأمريكية إلى الحكومة السورية
13:07 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 13:44 GMT 16.04.2026)
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بعملية التسليم الجارية والنهائية للمواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية في سوريا إلى الحكومة السورية".
وأضاف البيان: "إن استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج نطاق السيطرة، بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة".
وتابع البيان: "كما يشكل اكتمال تسليم المواقع الأمريكية نتيجة طبيعية
لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها".
وأكمل البيان: "تعتبر الحكومة السورية أن قرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها العسكرية في سوريا يعكس تقييماً مشتركاً مفاده بأن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش قد تغيّرت تغيّراً جوهرياً، فالدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل، بالتعاون مع المجتمع الدولي".
وأكد البيان أنه جرى تسليم المواقع الأمريكية بـ"مهنية عالية" وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأمريكية.