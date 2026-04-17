أستاذ في الدستور والمنظمات الدولية: الاتفاق مع إسرائيل مشروط بتعديلات قانونية وتوافق وطني
أفاد الأستاذ في الدستور والمنظمات الدولية، الدكتور عادل يمين، بأن أي اتفاق محتمل مع إسرائيل يخضع لإطار دستوري واضح، يتطلب توافقًا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة...
وقال يمين في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "أحكام الدستور، ولا سيما المادة 52، تُنيط صلاحية التفاوض برئيس الجمهورية منفردا، فيما يتم الإبرام بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أما الإبرام الإجرائي فيُنجز في مجلس الوزراء، عملا بالمادة نفسها وبالفقرة الأخيرة من المادة 65، وبموافقة ثلثي أعضاء الحكومة".
أستاذ في الدستور والمنظمات الدولية: الاتفاق مع إسرائيل مشروط بتعديلات قانونية وتوافق وطني

18:15 GMT 17.04.2026
أفاد الأستاذ في الدستور والمنظمات الدولية، الدكتور عادل يمين، بأن أي اتفاق محتمل مع إسرائيل يخضع لإطار دستوري واضح، يتطلب توافقًا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، وفقًا لأحكام الدستور اللبناني.
وقال يمين في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "أحكام الدستور، ولا سيما المادة 52، تُنيط صلاحية التفاوض برئيس الجمهورية منفردا، فيما يتم الإبرام بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أما الإبرام الإجرائي فيُنجز في مجلس الوزراء، عملا بالمادة نفسها وبالفقرة الأخيرة من المادة 65، وبموافقة ثلثي أعضاء الحكومة".

وأوضح يمين أنه "في حال كانت المعاهدة تترتب عليها أعباء مالية أو تجارية، أو كانت تجدد سنويا، فإنها تتطلب موافقة مجلس النواب، أي إجازة برلمانية تتيح للسلطة الإجرائية إبرامها بصورة نهائية".

وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بإسرائيل، فإن الدستور اللبناني لا يذكرها صراحة، إلا أن قانون مقاطعة إسرائيل لنافذ، وتحديدا في مادته الأولى، يحظر أي اتفاق أو تعامل معها، سواء صدر عن شخص طبيعي أو معنوي لبناني."

وأضاف أن "مسألة التفاوض بحد ذاتها تثير إشكالية بين رأيين، الأول يعتبر أن التفاوض محظور باعتباره شكلا من أشكال التعامل، فيما يرى الرأي الثاني أن الحظر ينطبق على الاتفاق النهائي فقط، استنادا إلى نص المادة الأولى من قانون المقاطعة"، معتبرا أن "وضع المسألة في إطارها القانوني يفرض عدم إبرام أي اتفاق إلا بعد تعديل قانون مقاطعة إسرائيل أو تعليق العمل به بصورة استثنائية".

وشدد يمين على أن "إبرام أي اتفاق مع إسرائيل لا يستدعي تعديل الدستور، بل يتطلب تعديل قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى بعض أحكام قانون العقوبات اللبناني"، لافتا إلى أن "المسألة، على المستوى السياسي، تحتاج إلى توافق وطني شامل".
وأكد أن "التواصل لا يعني الاعتراف"، مشيرا إلى أنه "سبق أن جرت مفاوضات وتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، أبرزها اتفاق 17 أيار/مايو عام 1983، إلى جانب تفاهمات غير مباشرة، مثل تفاهمي تموز (يوليو) ونيسان (أبريل)، واتفاقات وقف إطلاق النار في جولات عدة، وصولا إلى تفاهم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024"، موضحا أن "هذه الخطوات لا تشكل اعترافا صريحا وقاطعا ورسميا، بل قد تعد تمهيدا له، وهو لا يكتمل إلا من خلال معاهدة سلام مُصادق عليها، وتعديل أو إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".

ورأى أن "إسرائيل تعد الكيان الوحيد في العالم الذي لم يرسّم حدوده بشكل نهائي، على خلفية توسعية، وليس لديها دستور، وهي تسعى من خلال الاستيطان إلى التوسع، ما يشكل عائقا أمام إي مسار تفاوضي مع لبنان، الذي يتمسك بسيادته الكاملة على أراضيه ويرفض التفريط بأي حبة تراب منها، استنادا إلى ما يكفله الدستور اللبناني".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.
