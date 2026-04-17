أستاذ في الدستور والمنظمات الدولية: الاتفاق مع إسرائيل مشروط بتعديلات قانونية وتوافق وطني

2026-04-17T18:15+0000

وقال يمين في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "أحكام الدستور، ولا سيما المادة 52، تُنيط صلاحية التفاوض برئيس الجمهورية منفردا، فيما يتم الإبرام بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أما الإبرام الإجرائي فيُنجز في مجلس الوزراء، عملا بالمادة نفسها وبالفقرة الأخيرة من المادة 65، وبموافقة ثلثي أعضاء الحكومة".وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بإسرائيل، فإن الدستور اللبناني لا يذكرها صراحة، إلا أن قانون مقاطعة إسرائيل لنافذ، وتحديدا في مادته الأولى، يحظر أي اتفاق أو تعامل معها، سواء صدر عن شخص طبيعي أو معنوي لبناني."وشدد يمين على أن "إبرام أي اتفاق مع إسرائيل لا يستدعي تعديل الدستور، بل يتطلب تعديل قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى بعض أحكام قانون العقوبات اللبناني"، لافتا إلى أن "المسألة، على المستوى السياسي، تحتاج إلى توافق وطني شامل".وأكد أن "التواصل لا يعني الاعتراف"، مشيرا إلى أنه "سبق أن جرت مفاوضات وتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، أبرزها اتفاق 17 أيار/مايو عام 1983، إلى جانب تفاهمات غير مباشرة، مثل تفاهمي تموز (يوليو) ونيسان (أبريل)، واتفاقات وقف إطلاق النار في جولات عدة، وصولا إلى تفاهم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024"، موضحا أن "هذه الخطوات لا تشكل اعترافا صريحا وقاطعا ورسميا، بل قد تعد تمهيدا له، وهو لا يكتمل إلا من خلال معاهدة سلام مُصادق عليها، وتعديل أو إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20260417/موسكو-ترحب-بإعلان-وقف-العمليات-القتالية-في-لبنان-وتأمل-في-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1112649640.html

https://sarabic.ae/20260417/الرئيس-اللبناني-استعدنا-لبنان-للمرة-الأولى-منذ-نحو-نصف-قرن--1112652412.html

https://sarabic.ae/20260417/خبيرة-ضغوط-أمريكية-لإعادة-رسم-المشهد-في-جنوب-لبنان-1112646796.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

