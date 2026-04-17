https://sarabic.ae/20260417/القيادة-المركزية-الأمريكية-10-آلاف-جندي-يشاركون-في-حصار-المواني-الإيرانية-1112651630.html
القيادة المركزية الأمريكية: 10 آلاف جندي يشاركون في حصار المواني الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن أكثر من 10 آلاف من البحارة ومشاة البحرية (المارينز) وأفراد القوات الجوية الأمريكية يشاركون في ما... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T17:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/03/1085709903_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_14f4e224c709d959b93510eb64d36938.jpg
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران تقوم "بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية" بإزالة جميع الألغام البحرية.وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى بشكل نهائي.وأكد أن المضيق لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل" أمام حركة الملاحة والتجارة، موجهاً الشكر لإيران على إعادة فتحه، ومؤكداً جاهزيته للمرور الكامل.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، أن الحصار البحري سيظل سارياً بكامل قوته، لكنه سيقتصر على إيران فقط، إلى حين استكمال ما وصفه بـ"المعاملة" معها بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هذا المسار قد يتم بسرعة نظراً لأن معظم نقاطه جرى التفاوض عليها مسبقاً.وفي سياق منفصل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت حاليا "الأكثر سخونة" في العالم، بعد أن كانت، بحسب وصفه، في حالة تراجع وتعرضت للسخرية خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.وأضاف أن هذا الوضع تغيّر، مشدداً على أن الولايات المتحدة لم تعد محل سخرية من أي طرف.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وقال عراقجي: "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية".وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.
https://sarabic.ae/20260417/ترامب-إيران-تزيل-الألغام-البحرية-وتتعهد-بعدم-إغلاق-مضيق-هرمز-مجددا--1112649807.html
https://sarabic.ae/20260417/تصويت-برأيك-هل-أثبتت-كماشة-هرمز-الإيرانية-تراجع-هيمنة-القطب-الأمريكي؟-1112649163.html
https://sarabic.ae/20260417/باحث-في-الشأن-الإيراني-فتح-مضيق-هرمز-يعكس-تقدما-في-المفاوضات-بين-أمريكا-وإيران-1112649192.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/03/1085709903_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_93124b429a4fbf96c07b211f45c34c96.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وأكد أن المضيق لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم.
وأضاف أن هذا الوضع تغيّر، مشدداً على أن الولايات المتحدة لم تعد محل سخرية من أي طرف.
