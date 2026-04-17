باحث في الشأن الأمريكي: مصلحة واشنطن تقتضي وقف التصعيد في الشرق الأوسط وليس زيادة الإنتاج العسكري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260417/باحث-في-الشأن-الأمريكي-مصلحة-واشنطن-تقتضي-وقف-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-وليس-زيادة-الإنتاج-العسكري-1112632862.html
باحث في الشأن الأمريكي: مصلحة واشنطن تقتضي وقف التصعيد في الشرق الأوسط وليس زيادة الإنتاج العسكري
باحث في الشأن الأمريكي: مصلحة واشنطن تقتضي وقف التصعيد في الشرق الأوسط وليس زيادة الإنتاج العسكري
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الأمريكي، جمال رائف، عن طلب الإدارة الأمريكية من شركات السيارات تصنيع أسلحة، مشيرا إلى أن "الحرب في الشرق الأوسط استنزفت القدرات العسكرية... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T10:51+0000
2026-04-17T10:52+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409743_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdb6d829718d20a78aed44bc731b84df.jpg
وأوضح رائف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ذلك يثبت أن الحرب مكلفة اقتصاديا وعسكريا، وقد استنزفت الكثير من القدرات، ما يستدعي البحث عن تسوية سياسية واعتماد مقاربة عقلانية لوقفها، لأن إطالة أمدها تضاعف الكلفة، الأمر الذي يفرض احتواءها ووقف التصعيد بدل الاستمرار في زيادة الإنتاج العسكري".وشدد رائف، على أن "الخروج السريع من هذه الحرب قد يسهم في إنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، التي بدأت تتراجع نتيجة الإصرار على استمرار الحرب ودعم خطط بنيامين نتنياهو، التي ورطت الجمهوريين". وأشار إلى أن "المصلحة الأمريكية تقتضي وقف الحرب، ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل أيضا لأسباب سياسية، وهي الأهم في هذا التوقيت، بهدف الحد من الخسائر، وعدم الرضوخ لضغوط نتنياهو، الذي يسعى إلى إفشال الحلول السياسية والاستمرار في حالة الحرب، ما قد يقود المنطقة إلى مزيد من الصراعات والفوضى".
https://sarabic.ae/20260417/ترامب-الحرب-في-إيران-تسير-بشكل-ممتاز-وستنتهي-قريبا-1112625855.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409743_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5dce1dee108a242e5bc4437ec7114727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:51 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 10:52 GMT 17.04.2026)
© Photo / x.comحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث في الشأن الأمريكي، جمال رائف، عن طلب الإدارة الأمريكية من شركات السيارات تصنيع أسلحة، مشيرا إلى أن "الحرب في الشرق الأوسط استنزفت القدرات العسكرية الأمريكية منذ حرب غزة، كما أثقلت كاهل الخزينة الأمريكية، مع الحاجة إلى مضاعفة إنتاج بعض الذخائر لمنظومات الدفاع الجوي مثل ثاد وباتريوت، إضافة إلى الضغط على الصناعات العسكرية."
وأوضح رائف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ذلك يثبت أن الحرب مكلفة اقتصاديا وعسكريا، وقد استنزفت الكثير من القدرات، ما يستدعي البحث عن تسوية سياسية واعتماد مقاربة عقلانية لوقفها، لأن إطالة أمدها تضاعف الكلفة، الأمر الذي يفرض احتواءها ووقف التصعيد بدل الاستمرار في زيادة الإنتاج العسكري".
وأكد أن "هناك مصلحة أمريكية في الخروج من مستنقع الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب ضد إيران، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي"، مشيرا إلى أن "شعبية الحزب الجمهوري تتراجع بشكل ملحوظ، وفق استطلاعات الرأي، بما في ذلك تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قد يهدد بخسارة الأغلبية في الكونغرس ويعيق تحركاته في المرحلة المقبلة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
ترامب: الحرب في إيران تسير بشكل "ممتاز" وستنتهي "قريبا"
01:16 GMT
وشدد رائف، على أن "الخروج السريع من هذه الحرب قد يسهم في إنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، التي بدأت تتراجع نتيجة الإصرار على استمرار الحرب ودعم خطط بنيامين نتنياهو، التي ورطت الجمهوريين".
ولفت إلى "وجود تصدع متزايد في السياسة الخارجية الأمريكية، واتساع الفجوة بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وخسارة بعض الحلفاء الغربيين في سبيل إرضاء إسرائيل، التي تدفع نحو مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "المصلحة الأمريكية تقتضي وقف الحرب، ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل أيضا لأسباب سياسية، وهي الأهم في هذا التوقيت، بهدف الحد من الخسائر، وعدم الرضوخ لضغوط نتنياهو، الذي يسعى إلى إفشال الحلول السياسية والاستمرار في حالة الحرب، ما قد يقود المنطقة إلى مزيد من الصراعات والفوضى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала