باحث في الشأن الأمريكي: مصلحة واشنطن تقتضي وقف التصعيد في الشرق الأوسط وليس زيادة الإنتاج العسكري

باحث في الشأن الأمريكي: مصلحة واشنطن تقتضي وقف التصعيد في الشرق الأوسط وليس زيادة الإنتاج العسكري

تحدث الباحث في الشأن الأمريكي، جمال رائف، عن طلب الإدارة الأمريكية من شركات السيارات تصنيع أسلحة، مشيرا إلى أن "الحرب في الشرق الأوسط استنزفت القدرات العسكرية...

2026-04-17T10:51+0000

2026-04-17T10:51+0000

2026-04-17T10:52+0000

وأوضح رائف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ذلك يثبت أن الحرب مكلفة اقتصاديا وعسكريا، وقد استنزفت الكثير من القدرات، ما يستدعي البحث عن تسوية سياسية واعتماد مقاربة عقلانية لوقفها، لأن إطالة أمدها تضاعف الكلفة، الأمر الذي يفرض احتواءها ووقف التصعيد بدل الاستمرار في زيادة الإنتاج العسكري".وشدد رائف، على أن "الخروج السريع من هذه الحرب قد يسهم في إنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، التي بدأت تتراجع نتيجة الإصرار على استمرار الحرب ودعم خطط بنيامين نتنياهو، التي ورطت الجمهوريين". وأشار إلى أن "المصلحة الأمريكية تقتضي وقف الحرب، ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل أيضا لأسباب سياسية، وهي الأهم في هذا التوقيت، بهدف الحد من الخسائر، وعدم الرضوخ لضغوط نتنياهو، الذي يسعى إلى إفشال الحلول السياسية والاستمرار في حالة الحرب، ما قد يقود المنطقة إلى مزيد من الصراعات والفوضى".

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية