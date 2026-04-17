https://sarabic.ae/20260417/ترامب-لا-خلافات-جوهرية-في-المفاوضات-مع-إيران-1112656340.html

ترامب: لا خلافات جوهرية في المفاوضات مع إيران

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بأنه يتطلع إلى آفاق جيدة للمفاوضات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، معربًا عن قناعته بعدم وجود اختلافات جوهرية في هذا... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T22:30+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg

وقال ترامب في تصريحات صحافية إن "المفاوضات مستمرة، وستتواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهناك الكثير من الأشياء الجيدة التي تحدث".وقيّم الرئيس الأمريكي سير المناقشات مع ممثلي إيران بأنها "جيدة جدًا"، معربًا عن أمله في أن يستمر الأمر "بشكل جيد جدًا" في المستقبل. وتابع أن جميع الخلافات مع إيران يجب أن تُحل، مضيفًا: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الخلافات الجوهرية".وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يوم أو يومين.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

