صندوق النقد الدولي يعلن استئناف التعامل مع فنزويلا تحت إدارة رودريغيز
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الجمعة، أن الصندوق بدأ التعامل رسميًا مع حكومة فنزويلا، تحت إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T02:30+0000
وقال صندوق النقد في بيان له: "أعلنت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا أن صندوق النقد الدولي بدأ التعامل رسميًا مع حكومة فنزويلا، تحت إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز".وأضاف البيان أن "هذا القرار جاء مسترشدًا بآراء أعضاء صندوق النقد الدولي الذين يمثلون أغلبية إجمالي القوة التصويتية للصندوق، وبما يتماشى مع الممارسات المتبعة منذ فترة طويلة".وكانت الولايات المتحدة، نفذت في 3 يناير/ كانون الثاني 2026، ضربة واسعة على فنزويلا، حيث تم احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وقال الرئيس الأمريكي إنهما سيمثلان أمام القضاء بزعم تورطهما في "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، فيما نفى مادورو وزوجته هذه الاتهامات.
