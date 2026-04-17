عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية: لا معنى لوقف إطلاق النار مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260417/عضو-كتلة-الوفاء-للمقاومة-اللبنانية-لا-معنى-لوقف-إطلاق-النار-مع-استمرار-الاستهداف-الإسرائيلي-1112630821.html
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية: لا معنى لوقف إطلاق النار مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
صرّح النائب اللبناني علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة برلمانية تمثل حزب الله)، بأن "وقف إطلاق النار لا معنى له إذا كان يمنح إسرائيل حرية الحركة... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg
https://sarabic.ae/20260416/الجيش-الإسرائيلي-استمرار-التمركز-جنوب-لبنان-بعد-وقف-النار-1112624406.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_621be9b14e79d36f198ef8a8f616e7a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار لبنان, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار لبنان, العالم العربي

عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية: لا معنى لوقف إطلاق النار مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي

© Photo / x غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
صرّح النائب اللبناني علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة برلمانية تمثل حزب الله)، بأن "وقف إطلاق النار لا معنى له إذا كان يمنح إسرائيل حرية الحركة لاستهداف المقاومين أو استهداف المدنيين في لبنان"، وفق تعبيره.
وبيّن فياض، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "حزب الله" يتعامل مع هذا التطور "بكثير من الحذر والترقب، مع مراقبة الأوضاع عن كثب"، على حد قوله.

وأوضح فياض أن "وقف إطلاق النار هو مجرد مقدمة أو خطوة أولى يجب أن تُستتبع بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، باعتبار أن هذا هو الهدف الأساسي"، مشددًا على أن "كل الجهود ينبغي أن تنصب في هذا الاتجاه".

وأضاف: "إذا لم تسر الأمور نحو تحقيق هذا الهدف، فإن وقف إطلاق النار لا قيمة له"، لافتًا إلى أن "هذا الملف مطروح بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة اللبنانية، التي التزمت بهذه الصيغة".

وأشار إلى ضرورة "أخذ المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بعين الاعتبار"، واصفًا مضمونها بأنه "شديد الخطورة، إذ تمنح إسرائيل حقًا أصيلًا في الدفاع عن النفس، من دون أن تشير إلى أي التزام إسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، كما تُبدي تفهمًا أمريكيًا لحرية الحركة الإسرائيلية في استهداف أي خطر محتمل".

واعتبر أن هذا الطرح "يعيد إنتاج معادلة سابقة لا يمكن القبول بها أو الخضوع لها أو السماح بالعودة إليها".
وأكد فياض أن "الأوضاع تُراقب عن كثب"، وأن "تقدير الموقف الميداني يعود إلى المقاومة، وعلى هذا الأساس سيتم التصرف".

واعتبر أن "المسار الذي اختارته الحكومة يتصادم مع الشارع، ويفتقد إلى الشرعية الوطنية، ومن شأنه أن يترك آثارًا سلبية على الواقع الداخلي اللبناني".

وختم فياض حديثه بالتشديد على أن "الحفاظ على الاستقرار اللبناني أولوية"، وأنه من الضروري "تجنب أي اضطرابات في الشارع"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "إعادة النظر في خياراتها"، واصفًا إياها بأنها "خيارات إشكالية وخطيرة وسيئة"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала