https://sarabic.ae/20260417/عضو-كتلة-الوفاء-للمقاومة-اللبنانية-لا-معنى-لوقف-إطلاق-النار-مع-استمرار-الاستهداف-الإسرائيلي-1112630821.html

عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية: لا معنى لوقف إطلاق النار مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

صرّح النائب اللبناني علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة برلمانية تمثل حزب الله)، بأن "وقف إطلاق النار لا معنى له إذا كان يمنح إسرائيل حرية الحركة...

2026-04-17T09:31+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار لبنان

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg

وبيّن فياض، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "حزب الله" يتعامل مع هذا التطور "بكثير من الحذر والترقب، مع مراقبة الأوضاع عن كثب"، على حد قوله.وأضاف: "إذا لم تسر الأمور نحو تحقيق هذا الهدف، فإن وقف إطلاق النار لا قيمة له"، لافتًا إلى أن "هذا الملف مطروح بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة اللبنانية، التي التزمت بهذه الصيغة".واعتبر أن هذا الطرح "يعيد إنتاج معادلة سابقة لا يمكن القبول بها أو الخضوع لها أو السماح بالعودة إليها".وأكد فياض أن "الأوضاع تُراقب عن كثب"، وأن "تقدير الموقف الميداني يعود إلى المقاومة، وعلى هذا الأساس سيتم التصرف".وختم فياض حديثه بالتشديد على أن "الحفاظ على الاستقرار اللبناني أولوية"، وأنه من الضروري "تجنب أي اضطرابات في الشارع"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "إعادة النظر في خياراتها"، واصفًا إياها بأنها "خيارات إشكالية وخطيرة وسيئة"، وفق تعبيره.

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

