عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية: لا معنى لوقف إطلاق النار مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي
2026-04-17T09:31+0000
عبد القادر الباي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
صرّح النائب اللبناني علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة برلمانية تمثل حزب الله)، بأن "وقف إطلاق النار لا معنى له إذا كان يمنح إسرائيل حرية الحركة لاستهداف المقاومين أو استهداف المدنيين في لبنان"، وفق تعبيره.
وبيّن فياض، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "حزب الله" يتعامل مع هذا التطور "بكثير من الحذر والترقب، مع مراقبة الأوضاع عن كثب"، على حد قوله.
وأوضح فياض أن "وقف إطلاق النار هو مجرد مقدمة أو خطوة أولى يجب أن تُستتبع بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، باعتبار أن هذا هو الهدف الأساسي"، مشددًا على أن "كل الجهود ينبغي أن تنصب في هذا الاتجاه".
وأضاف: "إذا لم تسر الأمور نحو تحقيق هذا الهدف، فإن وقف إطلاق النار لا قيمة له"، لافتًا إلى أن "هذا الملف مطروح بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة اللبنانية، التي التزمت بهذه الصيغة".
وأشار إلى ضرورة "أخذ المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بعين الاعتبار"، واصفًا مضمونها بأنه "شديد الخطورة، إذ تمنح إسرائيل حقًا أصيلًا في الدفاع عن النفس، من دون أن تشير إلى أي التزام إسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، كما تُبدي تفهمًا أمريكيًا لحرية الحركة الإسرائيلية في استهداف أي خطر محتمل".
واعتبر أن هذا الطرح "يعيد إنتاج معادلة سابقة لا يمكن القبول بها أو الخضوع لها أو السماح بالعودة إليها".
وأكد فياض أن "الأوضاع تُراقب عن كثب"، وأن "تقدير الموقف الميداني يعود إلى المقاومة، وعلى هذا الأساس سيتم التصرف".
واعتبر أن "المسار الذي اختارته الحكومة يتصادم مع الشارع، ويفتقد إلى الشرعية الوطنية، ومن شأنه أن يترك آثارًا سلبية على الواقع الداخلي اللبناني".
وختم فياض حديثه بالتشديد على أن "الحفاظ على الاستقرار اللبناني أولوية"، وأنه من الضروري "تجنب أي اضطرابات في الشارع"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "إعادة النظر في خياراتها"، واصفًا إياها بأنها "خيارات إشكالية وخطيرة وسيئة"، وفق تعبيره.