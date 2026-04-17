موسكو تختبر تقنية ذكاء اصطناعي روسية لتسجيل تقييم الركاب صوتيا بحافلات النقل العام

سبوتنيك عربي

أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، اليوم الجمعة، أن العاصمة الروسية تختبر تقنية روسية مبتكرة لإبداء الرأي بالصوت لتحسين عمل وسائل النقل... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال ليكسوتوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نعمل باستمرار على تطوير خدمات حديثة لزيادة راحة التنقل، بتوجيه من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين. سنختبر خلال شهرين هذه التقنية الروسية لإبداء الرأي بالصوت على خطوط الحافلات الكهربائية في شمال شرق العاصمة. وإذا نالت إعجاب الركاب، فسنطبقها على نحو 750 خطا لشركة "موسغورترانس" (خدمة النقل العام بالحافلات في موسكو) خلال هذا العام. وتساعدنا آراء المواطنين في تحسين جودة خدمات النقل".وأضاف ليكسوتوف: "طُوّرت هذه التقنية الروسية الفريدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتم تطبيقها بدعم من الكتلة الابتكارية لموسكو، ضمن إطار الاختبار التجريبي للابتكارات. ويحصل المشاركون على إمكانية الوصول إلى 322 منشأة حضرية وتجارية لاختبار حلولهم، بالإضافة إلى دعم الخبراء وردود الفعل من العملاء المحتملين".وفي قطاع النقل، أعلن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 31 مارس/ آذار 2026، إطلاق شاحنات غير مأهولة على طريق "فوستوك" (الشرق) بعد قطعها 13 مليون كلم دون حوادث.وتوقع الرئيس الروسي وصول أسطول البلاد من الشاحنات غير المأهولة إلى 4 آلاف شاحنة، بحلول عام 2030، مضيفًا أن "النقل غير المأهول أثبت كفاءته الاقتصادية".وفي مجال الدفع الإلكتروني، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن "الدفع بالقياسات الحيوية (بصمات الوجه، العين) أصبح متاحًا في مترو العاصمة"، مشيرًا إلى أن "موسكو رائدة عالميًا في هذا المجال".

