موسكو تختبر تقنية ذكاء اصطناعي روسية لتسجيل تقييم الركاب صوتيا بحافلات النقل العام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260417/موسكو-تختبر-تقنية-ذكاء-اصطناعي-روسية-لتسجيل-آراء-الركاب-الصوتية-في-حافلات-النقل-العام-1112632194.html
موسكو تختبر تقنية ذكاء اصطناعي روسية لتسجيل تقييم الركاب صوتيا بحافلات النقل العام
سبوتنيك عربي
أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، اليوم الجمعة، أن العاصمة الروسية تختبر تقنية روسية مبتكرة لإبداء الرأي بالصوت لتحسين عمل وسائل النقل... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T10:49+0000
2026-04-17T10:51+0000
روسيا
موسكو
حافلات
الذكاء الصناعي
مجتمع
تكنولوجيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/11/1112632341_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3fe40affabc1d2e4f209e2236f459be2.jpg
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/11/1112632341_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d78d63f27a0e695c486879cdaf1261a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:49 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 10:51 GMT 17.04.2026)
© Sputnikحافلة كهربائية/ موسكو
حافلة كهربائية/ موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، اليوم الجمعة، أن العاصمة الروسية تختبر تقنية روسية مبتكرة لإبداء الرأي بالصوت لتحسين عمل وسائل النقل العام البري باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التقنية طُبقت بالفعل في أكثر من ألف حافلة كهربائية.
وقال ليكسوتوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نعمل باستمرار على تطوير خدمات حديثة لزيادة راحة التنقل، بتوجيه من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين. سنختبر خلال شهرين هذه التقنية الروسية لإبداء الرأي بالصوت على خطوط الحافلات الكهربائية في شمال شرق العاصمة. وإذا نالت إعجاب الركاب، فسنطبقها على نحو 750 خطا لشركة "موسغورترانس" (خدمة النقل العام بالحافلات في موسكو) خلال هذا العام. وتساعدنا آراء المواطنين في تحسين جودة خدمات النقل".

وأوضح نائب عمدة موسكو أنه من خلال رموز الاستجابة السريعة "كيو آر كود" الموجودة في 1100 حافلة كهربائية في شمال وشمال شرق وشرقي العاصمة، يمكن الآن تسجيل رأي حول عمل الخط عبر رسالة صوتية.

وأضاف ليكسوتوف: "طُوّرت هذه التقنية الروسية الفريدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتم تطبيقها بدعم من الكتلة الابتكارية لموسكو، ضمن إطار الاختبار التجريبي للابتكارات. ويحصل المشاركون على إمكانية الوصول إلى 322 منشأة حضرية وتجارية لاختبار حلولهم، بالإضافة إلى دعم الخبراء وردود الفعل من العملاء المحتملين".

وتولي روسيا أولوية متزايدة لتطوير تقنياتها المدنية لتعزيز السيادة التكنولوجية، حيث سارعت 55 منطقة لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي ضمن "مدن ذكية" خفضت الحوادث والجرائم.

وفي قطاع النقل، أعلن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 31 مارس/ آذار 2026، إطلاق شاحنات غير مأهولة على طريق "فوستوك" (الشرق) بعد قطعها 13 مليون كلم دون حوادث.
وتوقع الرئيس الروسي وصول أسطول البلاد من الشاحنات غير المأهولة إلى 4 آلاف شاحنة، بحلول عام 2030، مضيفًا أن "النقل غير المأهول أثبت كفاءته الاقتصادية".

وعلى صعيد النقل الحضري في العاصمة الروسية، قال مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لبرنامج "فيستي" الإخباري، في وقت سابق، إن "الذكاء الاصطناعي يدير الترام (حافلة النقل السككية الكهربائية) بدقة تفوق الإنسان"، مؤكدًا أن "15 حافلة ترام غير مأهولة ستعمل بنهاية 2026".

وفي مجال الدفع الإلكتروني، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن "الدفع بالقياسات الحيوية (بصمات الوجه، العين) أصبح متاحًا في مترو العاصمة"، مشيرًا إلى أن "موسكو رائدة عالميًا في هذا المجال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала