https://sarabic.ae/20260418/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-توسيع-عملياتها-البحرية-ضد-إيران-1112673991.html
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم توسيع عملياتها البحرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الولايات المتحدة تعتزم الاستيلاء على سفن مرتبطة بإيران في المياه الدولية خارج منطقة الشرق الأوسط. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة، أن "الجيش الأمريكي يستعد للصعود على متن ناقلات نفط مرتبطة بإيران والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. وبذلك، توسع واشنطن عملياتها البحرية لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط".
وبحسب المنشور، يحاول البيت الأبيض زيادة الضغط الاقتصادي على طهران لإجبار السلطات الإيرانية على فتح مضيق هرمز وتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني استمرار إجراءاته المشددة على مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري إبراهيم ذو الفقاري في بيان: "لسوء الحظ، فإن الأمريكيين وبسبب عدم التزامهم المتكرر، يواصلون القرصنة البحرية تحت مسمى الحصار، وبسبب ذلك تم استعادة السيطرة على مضيق هرمز إلى حالته السابقة".
وأشار إلى أن "هذا المضيق الاستراتيجي يخضع تحت سيطرة وإدارة مشددة من قبل القوات المسلحة".
وأضاف: "الوضع سيبقى تحت سيطرة مشددة إلى أن تنهي الولايات المتحدة القيود المفروضة على حرية حركة السفن من إيران وإليها، سواء من الموانئ الإيرانية أو إليها، وإلى حين ذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه تحت الرقابة المشددة".
وتابع: "أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على التفاهمات السابقة في المفاوضات وبحسن نية، أنها وافقت على مرور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار".