البرازيل وإسبانيا والمكسيك تدعو إلى تقديم المساعدة لكوبا

البرازيل وإسبانيا والمكسيك تدعو إلى تقديم المساعدة لكوبا

سبوتنيك عربي

أعربت البرازيل وإسبانيا والمكسيك، عقب اجتماع قادتهم في قمة برشلونة للديمقراطية، عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في كوبا، ودعت إلى اتخاذ تدابير لتحسينه وتجنب أي... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-18T20:07+0000

2026-04-18T20:07+0000

2026-04-18T20:07+0000

وجاء في بيان مشترك صادر عن حكومات الدول الثلاث، نشرته وزارة الخارجية الإسبانية: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها شعب كوبا، وندعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من حدة هذا الوضع، فضلاً عن تجنب الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان أو التي تتعارض مع القانون الدولي".كما أعربت الدول الثلاث عن استعدادها لزيادة الجهود الإنسانية المنسقة التي تهدف إلى دعم الشعب الكوبي، وجاء في البيان: "نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ السلامة الإقليمية والمساواة في السيادة والتسوية السلمية للنزاعات، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، في جميع الأوقات".كان قد وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 يناير/كانون الثاني، أمرا تنفيذيا يُجيز فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. في المقابل، ادّعت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تُطاق لشعبها.وفي وقت سابق، قامت ناقلة النفط الروسية أناتولي كولودكين بتسليم 100 ألف طن من النفط كمساعدة إنسانية إلى كوبا.الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة لا تملك الحق في مطالبة كوبا بأي شيءالخارجية الروسية تستنكر الحصار الأمريكي المفروض على كوباالكرملين: روسيا تشعر بالارتياح لوصول دفعة من المنتجات النفطية إلى كوبا

https://sarabic.ae/20260413/ترامب-كوبا-بلد-فاشل-وقد-نتوجه-إليها-بعد-الانتهاء-من-إيران-1112535598.html

كوبا

أخبار البرازيل

المكسيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, كوبا, أخبار البرازيل , المكسيك, اسبانيا