البرازيل وإسبانيا والمكسيك تدعو إلى تقديم المساعدة لكوبا
أعربت البرازيل وإسبانيا والمكسيك، عقب اجتماع قادتهم في قمة برشلونة للديمقراطية، عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في كوبا، ودعت إلى اتخاذ تدابير لتحسينه وتجنب أي... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260413/ترامب-كوبا-بلد-فاشل-وقد-نتوجه-إليها-بعد-الانتهاء-من-إيران-1112535598.html
البرازيل وإسبانيا والمكسيك تدعو إلى تقديم المساعدة لكوبا
وجاء في بيان مشترك صادر عن حكومات الدول الثلاث، نشرته وزارة الخارجية الإسبانية: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها شعب كوبا، وندعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من حدة هذا الوضع، فضلاً عن تجنب الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان أو التي تتعارض مع القانون الدولي".
كما أعربت الدول الثلاث عن استعدادها لزيادة الجهود الإنسانية المنسقة التي تهدف إلى دعم الشعب الكوبي، وجاء في البيان: "نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ السلامة الإقليمية والمساواة في السيادة والتسوية السلمية للنزاعات، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، في جميع الأوقات".
و أكدت البرازيل وإسبانيا والمكسيك مجدداً التزامها بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، داعيةً إلى "حوار صادق ومحترم" لإيجاد حل طويل الأمد للوضع الراهن في كوبا. وتؤمن هذه الدول بأن مستقبل البلاد يجب أن يُحدد بحرية من قبل الشعب الكوبي نفسه.
كان قد وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 يناير/كانون الثاني، أمرا تنفيذيا يُجيز فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. في المقابل، ادّعت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تُطاق لشعبها.
وزار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كوبا الأسبوع الماضي. وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز إنه شكر روسيا على دعمها خلال لقائه مع الدبلوماسي.
وفي وقت سابق، قامت ناقلة النفط الروسية أناتولي كولودكين بتسليم 100 ألف طن من النفط كمساعدة إنسانية إلى كوبا.