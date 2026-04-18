"حزب الله" ينفي صلته بحادث "الغندورية" الذي أسفر عن مقتل عنصر من "يونيفيل"

"حزب الله" ينفي صلته بحادث "الغندورية" الذي أسفر عن مقتل عنصر من "يونيفيل"

سبوتنيك عربي

نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، علاقته بالحادث الذي وقع في بلدة الغندورية بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وأسفر عن مقتل أحد عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة...

2026-04-18T15:17+0000

2026-04-18T15:17+0000

2026-04-18T15:17+0000

وقال الحزب، في بيان، إنه لا صلة له بالحادث، داعيًا إلى توخي الحذر في توجيه الاتهامات أو تحميل المسؤوليات قبل صدور نتائج التحقيقات الرسمية. وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد أعلنت في وقت سابق، مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار في جنوب لبنان.وأضافت أن الجندي المصاب توفي متأثرًا بجراحه، فيما جرى نقل الجرحى إلى مرافق طبية لتلقي العلاج.وأعربت "يونيفيل" عن تعازيها لأسرة الجندي القتيل وزملائه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة إدانتها للهجوم الذي وصفته بـ"المتعمد" على عناصرها أثناء أداء مهامهم.وأشارت إلى أن فرق إزالة الذخائر تؤدي دورًا حيويًا في منطقة العمليات، خصوصًا بعد التصعيد الأخير، لافتة إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، فيما تشير التقديرات الأولية إلى ضلوع جهات غير حكومية.ودعت "يونيفيل" الحكومة اللبنانية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم.وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، جاء فيه: "تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في منطقة الغندورية - بنت جبيل، على أثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية".وتابعت: "تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع "يونيفيل" خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

