"7 أكاذيب في ساعة"... قاليباف يفند تصريحات ترامب ويضع "هرمز" على الطاولة

سبوتنيك عربي

رد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، على ما وصفه بمزاعم أمريكية، عبر سلسلة تصريحات نشرها على منصة "إكس"، مستعرضا موقف بلاده من تطورات... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-18T06:31+0000

وقال قاليباف إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح خلال ساعة واحدة "7 ادعاءات، جميعها كاذبة".وأضاف أن "الأمريكيين لم ينتصروا في الحرب عبر هذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يصلوا إلى مبتغاهم في المفاوضات عبر الأكاذيب أيضا".وتابع: "مع استمرار الحصار، لن يظل مضيق هرمز مفتوحا، وحركة العبور والملاحة في المضيق ستتم حصرا بناءا على "المسار المحدد" ووفقا لـ"تصريح إيراني".وأضاف أن "الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء أساسي من المعركة، والشعب الإيراني لن ينطلي عليه هذا الخداع".وختم محمد باقر قاليباف تغريدته بدعوة الجمهور لمتابعة الحقائق قائلا: "إقرأوا الأخبار الحقيقية والدقيقة للمفاوضات في المقابلة الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق يوم أمس الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار. وقال عراقجي: "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية".وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

