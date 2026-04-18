ترامب: الرئيس الصيني سعيد للغاية بفتح مضيق هرمز
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن نظيره الصيني شي جين بينغ "سعيد للغاية" بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مشيرًا إلى اجتماعهما في الصين... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن نظيره الصيني شي جين بينغ "سعيد للغاية" بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مشيرًا إلى اجتماعهما في الصين سيكون مميزًا.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سعيد للغاية بفتح مضيق هرمز وبسرعة فتحه".
وأضاف: "سيكون اجتماعنا في الصين مميزًا، وربما تاريخيًا. أتطلع إلى لقاء الرئيس شي، وسنحقق الكثير".
وكانت الصين قد شددت، الخميس، على ضرورة ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات الدولية، مرحبة بالجهود الهادفة لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز.
وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الإثنين.