طهران تعلن إعادة فرض السيطرة العسكرية على مضيق "هرمز"
83 مليون طن في 3 أشهر...من يتصدر قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في 2026؟
83 مليون طن في 3 أشهر...من يتصدر قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في 2026؟
سبوتنيك عربي
شهدت سوق الغاز المسال العالمية نموا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الطلب في آسيا وأوروبا، إذ استحوذت أكبر 10 دول مستوردة على نحو 73.5% من...
وارتفعت الواردات العالمية بنسبة 5.9% لتصل إلى 114.10 مليون طن، مقارنة بـ107.76 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع الزخم خلال مارس بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وتصدرت اليابان قائمة أكبر المستوردين بواردات بلغت 18.20 مليون طن، رغم تراجع طفيف على أساس سنوي، تلتها الصين بـ14.42 مليون طن بانخفاض ملحوظ، ثم كوريا الجنوبية بـ13.37 مليون طن محققة نموا بنسبة 7%. واستحوذت الدول الثلاث مجتمعة على أكثر من 55% من واردات القائمة، ما يعكس استمرار ثقل آسيا في سوق الغاز المسال، وفقا لمنصة "الطاقة".وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بواردات بلغت 6.30 مليون طن، تلتها الهند بـ6.18 مليون طن، ثم فرنسا بـ5.77 مليون طن رغم تراجع سنوي، فيما سجلت تايوان 5.75 مليون طن بزيادة ملحوظة. كما حققت بريطانيا نموا بنسبة 16.7% لتصل وارداتها إلى 5.37 مليون طن، تلتها إسبانيا بـ4.71 مليون طن، وأخيرا إيطاليا في المركز العاشر والأخير بـ3.76 مليون طن.وتُظهر البيانات تباينا في أداء الدول، حيث ارتفعت واردات بعض الأسواق مدفوعة بزيادة الطلب، في حين تأثرت أخرى بعوامل اقتصادية وتقلبات الأسعار. كما ساهمت التوترات في الشرق الأوسط في تقليص الزخم خلال شهر مارس/ آذار 2026، خاصة مع اضطرابات الإمدادات العالمية، ما يسلط الضوء على حساسية سوق الغاز المسال للتطورات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الأسعار والطلب العالمي.
83 مليون طن في 3 أشهر...من يتصدر قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في 2026؟

08:15 GMT 18.04.2026
© Photo / Unsplash/ Joshua J. Cotten ناقلة غاز مسال
ناقلة غاز مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
© Photo / Unsplash/ Joshua J. Cotten
شهدت سوق الغاز المسال العالمية نموا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الطلب في آسيا وأوروبا، إذ استحوذت أكبر 10 دول مستوردة على نحو 73.5% من إجمالي الواردات العالمية، بما يعادل 83.84 مليون طن.
وارتفعت الواردات العالمية بنسبة 5.9% لتصل إلى 114.10 مليون طن، مقارنة بـ107.76 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع الزخم خلال مارس بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتصدرت اليابان قائمة أكبر المستوردين بواردات بلغت 18.20 مليون طن، رغم تراجع طفيف على أساس سنوي، تلتها الصين بـ14.42 مليون طن بانخفاض ملحوظ، ثم كوريا الجنوبية بـ13.37 مليون طن محققة نموا بنسبة 7%. واستحوذت الدول الثلاث مجتمعة على أكثر من 55% من واردات القائمة، ما يعكس استمرار ثقل آسيا في سوق الغاز المسال، وفقا لمنصة "الطاقة".
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال
3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين للغاز المسال في العالم
13 أبريل, 09:03 GMT
وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بواردات بلغت 6.30 مليون طن، تلتها الهند بـ6.18 مليون طن، ثم فرنسا بـ5.77 مليون طن رغم تراجع سنوي، فيما سجلت تايوان 5.75 مليون طن بزيادة ملحوظة. كما حققت بريطانيا نموا بنسبة 16.7% لتصل وارداتها إلى 5.37 مليون طن، تلتها إسبانيا بـ4.71 مليون طن، وأخيرا إيطاليا في المركز العاشر والأخير بـ3.76 مليون طن.
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
وزارة الطاقة القطرية: إنتاج الغاز المسال في البلاد معلق إلى حين توقف العمليات القتالية
6 مارس, 12:45 GMT
وتُظهر البيانات تباينا في أداء الدول، حيث ارتفعت واردات بعض الأسواق مدفوعة بزيادة الطلب، في حين تأثرت أخرى بعوامل اقتصادية وتقلبات الأسعار.
كما ساهمت التوترات في الشرق الأوسط في تقليص الزخم خلال شهر مارس/ آذار 2026، خاصة مع اضطرابات الإمدادات العالمية، ما يسلط الضوء على حساسية سوق الغاز المسال للتطورات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الأسعار والطلب العالمي.
