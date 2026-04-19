بيترو يتهم قوى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والإكوادور بالتدخل في انتخابات بلاده

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
بيترو يتهم قوى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والإكوادور بالتدخل في انتخابات بلاده
اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، نظيره السابق ألفارو أوريبي، والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، وقوى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والإكوادور، بـ"محاولة...
اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، نظيره السابق ألفارو أوريبي، والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، وقوى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والإكوادور، بـ"محاولة التأثير على نتائج الانتخابات في البلاد".
وقال بيترو عبر منصة "إكس": "التسجيلات الصادرة عن السلطات الإكوادورية واضحة بشأن الأمر الذي تلقوه، بحسب قولهم، من وزارة الخارجية الأمريكية، باعتقال قطّاع الطرق لتوجيه الاتهامات إليّ. هذا ما يفعلونه لمحاولة إثبات استمرار وجود اسمي على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حيث وضعوني بشكل تعسفي. نوبوا (دانيال الرئيس الإكوادوري) يستمع إليهم ويتلقى الأوامر ويستقبل المعارضة بقيادة أوريبي (ألفارو الرئيس الكولومبي السابق)، الذي يتآمر معه للتدخل في الانتخابات".

وادعى بيترو أن "ممثلين عن قوى اليمين المتطرف الكولومبية المرتبطة بالقتل وتهريب المخدرات يضللون الرئيسين الأمريكي والإكوادوري، بالأكاذيب وينسقون أعمالهم مع شركاء أجانب".

وأضاف الرئيس الكولومبي: "لهذا السبب، ذهب المدعي العام للبلاد (فرانسيسكو باربوسا، الذي شغل المنصب بين عامي 2020 و2024) إلى كيتو ليُعلن أن المرشح التقدمي أندريس أراوز، الذي كان على وشك الفوز، قد تلقى تمويلًا من جيش التحرير الوطني، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات. لقد كانت كذبة، لكنها تسببت في خسارته الانتخابات، ومع ذلك لم تتم محاكمته".
كما صرّح بيترو بأن السلطات الإكوادورية تلقت تعليمات من وزارة الخارجية الأمريكية، للبحث عن أفراد مستعدين لرفع دعاوى قضائية ضده، لتبرير إدراجه على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الرئيس الكولومبي بيترو: الولايات المتحدة قصفت مصنع كوكايين في فنزويلا
31 ديسمبر 2025, 02:52 GMT
وأضاف الرئيس الكولومبي، أنه تواصل مع الرئيس دونالد ترامب، طالبًا منه التوسط مع نوبوا، لكن الأمر أحيل إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، في 31 مايو/ أيار المقبل. وفي حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، ستُجرى جولة إعادة في 21 يونيو/ حزيران المقبل.
