الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا خططت له كييف بمشاركة مواطنة ألمانية
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا خططت له كييف بمشاركة مواطنة ألمانية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباطه تنفيذ هجوم إرهابي كانت كييف خططت له لاستهداف منشأة تابعة لجهات إنفاذ القانون في إقليم ستافروبول الروسي،... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T07:01+0000
2026-04-20T07:01+0000
2026-04-20T07:07+0000
روسيا
وجاء في البيان: "أفشل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوماً إرهابياً خطط له نظام كييف في منشأة لإنفاذ القانون في إقليم ستافروبول، وكان من المقرر أن يشارك فيه مواطنة ألمانية من مواليد عام 1969".وأضاف الجهاز أنه بفضل التشغيل الفعال لمعدات الحرب الإلكترونية الخاصة بالقرب من منشأة تابعة لوكالة أمنية في بياتيغورسك، تم اكتشاف الجهاز المتفجر الذي عُثر عليه في حقيبة ظهر المرأة وتعطيله.ووفقا للجهاز، فإنه وفي الوقت نفسه، تم تحديد هوية مواطن من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، من مواليد عام 1997، ومؤيد للفكر المتطرف، بالقرب من الهدف. وكان من المفترض أن يقوم بتفجير العبوة الناسفة عن بعد، ما سيؤدي إلى مقتل المرأة على الفور. وقد تم تنسيق تصرفات الرجل من قبل ضباط مخابرات أوكرانيين ينتحلون صفة أعضاء في منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تشهد تمردا بين عناصر الجيش الأوكراني الجدد في خاركوف
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا خططت له كييف بمشاركة مواطنة ألمانية
07:01 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 07:07 GMT 20.04.2026)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباطه تنفيذ هجوم إرهابي كانت كييف خططت له لاستهداف منشأة تابعة لجهات إنفاذ القانون في إقليم ستافروبول الروسي، بمشاركة مواطنة ألمانية.
وجاء في البيان: "أفشل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوماً إرهابياً خطط له نظام كييف في منشأة لإنفاذ القانون في إقليم ستافروبول، وكان من المقرر أن يشارك فيه مواطنة ألمانية من مواليد عام 1969".
وأضاف الجهاز أنه بفضل التشغيل الفعال لمعدات الحرب الإلكترونية الخاصة بالقرب من منشأة تابعة لوكالة أمنية في بياتيغورسك، تم اكتشاف الجهاز المتفجر الذي عُثر عليه في حقيبة ظهر المرأة وتعطيله.
تجدر الإشارة إلى أنه "بعد احتجازها وفحص الحقيبة من قبل خبراء المتفجرات، تبين أن العبوة الناسفة المرتجلة مصنوعة من مادة متفجرة بسعة 1.5 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" المكافئة ومجهزة بعناصر تفجير".
ووفقا للجهاز، فإنه وفي الوقت نفسه، تم تحديد هوية مواطن من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، من مواليد عام 1997، ومؤيد للفكر المتطرف، بالقرب من الهدف. وكان من المفترض أن يقوم بتفجير العبوة الناسفة عن بعد، ما سيؤدي إلى مقتل المرأة على الفور. وقد تم تنسيق تصرفات الرجل من قبل ضباط مخابرات أوكرانيين ينتحلون صفة أعضاء في منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا.
واكد البيان أن خُطط للهجوم الإرهابي في بياتيغورسك صباحًا لقتل أكبر عدد ممكن من عناصر إنفاذ القانون. وكان من المفترض أن تُقتل منفذة الهجوم في الحال.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.