الحكومة اليمنية تعتزم إطلاق نشاط "الترانزيت" إلى ميناء عدن

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الحكومة اليمنية تعتزم إطلاق نشاط "الترانزيت" إلى ميناء عدن
سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ": "لا يزال ميناء عدن يعمل في إطار (ميناء استقبال)، رغم ما يتمتع به من موقع استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لإعادة الشحن، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه ضمن رؤيتها لتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني".وأضاف أن "وزارة النقل عقدت لقاءات مع أحد الخطوط الملاحية الدولية (سي ليجند)، والذي أبدى اهتماماً جاداً وبدأ فعلياً في الترتيب لإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن خلال الفترة القريبة المقبلة"، معتبرًا ذلك "مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة بإمكانيات الميناء".وأوضح الوزير أن "الاعتماد على موانئ وسيطة يزيد من تعقيد سلسلة الإمداد ويرفع التكلفة النهائية، ما يستدعي العمل على تقليل هذا الاعتماد من خلال تعزيز الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء عدن".وذكر أن "الحلول المستدامة تكمن في جذب خطوط ملاحية تقدم خدمات مباشرة إلى ميناء عدن، إلى جانب تفعيل نشاط الترانزيت، بما يسهم في رفع حجم التداول وتحقيق اقتصاديات الحجم التي تنعكس إيجابًا على خفض التكاليف".وأشار إلى "الجهود الحثيثة لوزارة النقل، لمعالجة ارتفاع تكاليف النقل في ميناء عدن وموانئ المحافظات المحررة (يقصد مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً)".واعتبر نائب وزير النقل اليمني، أن "التحدي القائم لا يقتصر على مستوى الرسوم، بل يمتد إلى طبيعة نموذج التشغيل الحالي للميناء"، مؤكدًا أن "الارتفاع الأخير في أجور الشحن يعود إلى عوامل خارجية".وكانت الحكومة اليمنية قد طلبت، الأسبوع الماضي، من صندوق النقد الدولي، تقديم دعم عاجل واستثنائي لتمكينها من مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الذي يشهده الشرق الأوسط، على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة "الانعكاسات المباشرة على الاقتصاد اليمني بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الذي سيفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية".وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء الماضي، أن اليمن شديد التأثر بالتداعيات الاقتصادية للتصعيد الإقليمي، مضيفًا أنه سيتعين على اليمنيين مواجهة اضطرابات الاستيراد وارتفاع أسعار الوقود والغذاء نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، في ظل اقتصاد منهك أصلاً نتيجة توقف صادرات النفط والغاز الحكومية، وانقسام البنك المركزي، والتسييس الأوسع للحياة الاقتصادية.ويعاني اليمن منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260419/خبير-يمني-يكشف-لـسبوتنيك-المخاطر-الكبرى-للتفاوت-في-سعر-الصرف-بين-مناطق-أنصار-الله-والشرعية-1112695350.html
الحكومة اليمنية تعتزم إطلاق نشاط "الترانزيت" إلى ميناء عدن

20:37 GMT 20.04.2026
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، بدء ترتيبات لإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن (جنوبي اليمن)، للاستفادة من موقعه الاستراتيجي في جعله مركزًا إقليميًا لإعادة الشحن، ما سينعكس على خفض تكاليف الشحن.
وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ": "لا يزال ميناء عدن يعمل في إطار (ميناء استقبال)، رغم ما يتمتع به من موقع استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لإعادة الشحن، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه ضمن رؤيتها لتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "وزارة النقل عقدت لقاءات مع أحد الخطوط الملاحية الدولية (سي ليجند)، والذي أبدى اهتماماً جاداً وبدأ فعلياً في الترتيب لإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن خلال الفترة القريبة المقبلة"، معتبرًا ذلك "مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة بإمكانيات الميناء".
وأكد شريف أن "دخول خطوط ملاحية جديدة سيوفر خيارات متعددة أمام التجار، ويسهم في تقليل الاعتماد على المسارات غير المباشرة، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز انسيابية حركة التجارة".
وأوضح الوزير أن "الاعتماد على موانئ وسيطة يزيد من تعقيد سلسلة الإمداد ويرفع التكلفة النهائية، ما يستدعي العمل على تقليل هذا الاعتماد من خلال تعزيز الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء عدن".
وذكر أن "الحلول المستدامة تكمن في جذب خطوط ملاحية تقدم خدمات مباشرة إلى ميناء عدن، إلى جانب تفعيل نشاط الترانزيت، بما يسهم في رفع حجم التداول وتحقيق اقتصاديات الحجم التي تنعكس إيجابًا على خفض التكاليف".
وأشار إلى "الجهود الحثيثة لوزارة النقل، لمعالجة ارتفاع تكاليف النقل في ميناء عدن وموانئ المحافظات المحررة (يقصد مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً)".
واعتبر نائب وزير النقل اليمني، أن "التحدي القائم لا يقتصر على مستوى الرسوم، بل يمتد إلى طبيعة نموذج التشغيل الحالي للميناء"، مؤكدًا أن "الارتفاع الأخير في أجور الشحن يعود إلى عوامل خارجية".
البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
خبير يمني يكشف لـ"سبوتنيك" المخاطر الكبرى للتفاوت في سعر الصرف بين مناطق "أنصار الله" و"الشرعية"
أمس, 18:19 GMT
وكانت الحكومة اليمنية قد طلبت، الأسبوع الماضي، من صندوق النقد الدولي، تقديم دعم عاجل واستثنائي لتمكينها من مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الذي يشهده الشرق الأوسط، على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة "الانعكاسات المباشرة على الاقتصاد اليمني بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الذي سيفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية".
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء الماضي، أن اليمن شديد التأثر بالتداعيات الاقتصادية للتصعيد الإقليمي، مضيفًا أنه سيتعين على اليمنيين مواجهة اضطرابات الاستيراد وارتفاع أسعار الوقود والغذاء نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، في ظل اقتصاد منهك أصلاً نتيجة توقف صادرات النفط والغاز الحكومية، وانقسام البنك المركزي، والتسييس الأوسع للحياة الاقتصادية.
ويعاني اليمن منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
