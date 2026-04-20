المفوضية الأوروبية: روسيا تنتج ما يفوق ضعف إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي من القذائف

أكد مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، على ضرورة أن يبدأ الاتحاد بإنتاج المزيد من الأسلحة "إذا أراد "ردع" روسيا عسكريا بشكل فعال"، وفق وصفه. 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T18:32+0000

وقال كوبيليوس، خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: "تنتج روسيا قذائف مدفعية تفوق ضعف إنتاج جميع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وصواريخ كروز تفوقها بأربعة أضعاف تقريبًا"، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية. وتابع: "بالنسبة لقذائف المدفعية، فقد أنتجت روسيا 4 ملايين قذيفة، مقابل مليوني قذيفة في الاتحاد الأوروبي". وأشار كوبيليوس إلى أن هذه الأرقام "مُستقاة من مصادر عامة"، ووصف المفوض الأوروبي هذه الأرقام بأنها "تحدٍ خطير"، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ في إنتاج أسلحة أكثر من روسيا إذا أراد "ردع" روسيا عسكرياً بشكل فعال.

https://sarabic.ae/20260403/مفوض-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-على-أوروبا-الاستعداد-لصدمة-طاقة-طويلة-الأمد-1112237940.html

