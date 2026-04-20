توتر بين واشنطن وروما… انتقادات إيطالية لتهديدات وقف الدعم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260420/توتر-بين-واشنطن-وروما-انتقادات-إيطالية-لتهديدات-وقف-الدعم--1112709105.html
توتر بين واشنطن وروما… انتقادات إيطالية لتهديدات وقف الدعم
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الدعم عن روما جاء متسرعًا، وذلك على خلفية خلافه مع رئيسة الوزراء الإيطالية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
ايطاليا
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو
توتر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/17/1072628247_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_83ca0529c494b6fad95bcbbc12ae99c7.jpg
وفي خضم خلاف مع ميلوني، صرّح ترامب، في 17 أبريل/نيسان الجاري، بأن الولايات المتحدة لن تساعد إيطاليا بعد أن زُعم أن روما رفضت مساعدة واشنطن. وأرفق البيان برابط لمقال حول رفض إيطاليا إتاحة قاعدتها الجوية في صقلية للطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.وقال كروسيتو: "لا أعتقد ذلك... سيشرح له أحد مساعديه الحقيقة، وما هي قواعد الاشتباك لدينا. ترامب يعترف بأنه اتخذ قرارًا غير عادل ومتسرعًا بشأن إيطاليا". في وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي البابا، قائلاً إنه لا يحتاج إلى بابا يعارض سياساته. ووفقًا لترامب: "لما كان البابا ليو موجودًا في الفاتيكان لو لم أكن أنا في البيت الأبيض". ووصفت ميلوني هذه التصريحات بأنها غير مقبولة، ثم صرّحت بأنها لا توافق على قيام رجال الدين بما يقوله السياسيون في المجتمع.وسبق للبابا أن انتقد مرارًا وتكرارًا تصرفات الولايات المتحدة في إيران. وعلى وجه التحديد، وصف التهديدات الأمريكية ضد الشعب الإيراني بأنها غير مقبولة. وفي أوائل أبريل، وبعد أن دعا وزير الحرب الأمريكي إلى الصلاة من أجل الجنود، صرّح البابا في عظة له بأن الرغبة في الهيمنة لا تتفق مع نهج السيد المسيح.
https://sarabic.ae/20260420/باريس-وستوكهولم-تطالبان-بتقييد-واردات-المستوطنات-الإسرائيلية-1112705633.html
ايطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/17/1072628247_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_20fadc64abf9c57237fe4565e64ca1d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ايطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, موسكو, توتر
ايطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, موسكو, توتر

توتر بين واشنطن وروما… انتقادات إيطالية لتهديدات وقف الدعم

© AFP 2023 / TIZIANA FABIرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
تابعنا عبر
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الدعم عن روما جاء متسرعًا، وذلك على خلفية خلافه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وفي خضم خلاف مع ميلوني، صرّح ترامب، في 17 أبريل/نيسان الجاري، بأن الولايات المتحدة لن تساعد إيطاليا بعد أن زُعم أن روما رفضت مساعدة واشنطن. وأرفق البيان برابط لمقال حول رفض إيطاليا إتاحة قاعدتها الجوية في صقلية للطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
مجتمع
باريس وستوكهولم تطالبان بتقييد واردات المستوطنات الإسرائيلية
09:45 GMT
وقال كروسيتو: "لا أعتقد ذلك... سيشرح له أحد مساعديه الحقيقة، وما هي قواعد الاشتباك لدينا. ترامب يعترف بأنه اتخذ قرارًا غير عادل ومتسرعًا بشأن إيطاليا". في وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي البابا، قائلاً إنه لا يحتاج إلى بابا يعارض سياساته. ووفقًا لترامب: "لما كان البابا ليو موجودًا في الفاتيكان لو لم أكن أنا في البيت الأبيض". ووصفت ميلوني هذه التصريحات بأنها غير مقبولة، ثم صرّحت بأنها لا توافق على قيام رجال الدين بما يقوله السياسيون في المجتمع.
وسبق للبابا أن انتقد مرارًا وتكرارًا تصرفات الولايات المتحدة في إيران. وعلى وجه التحديد، وصف التهديدات الأمريكية ضد الشعب الإيراني بأنها غير مقبولة. وفي أوائل أبريل، وبعد أن دعا وزير الحرب الأمريكي إلى الصلاة من أجل الجنود، صرّح البابا في عظة له بأن الرغبة في الهيمنة لا تتفق مع نهج السيد المسيح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала