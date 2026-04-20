https://sarabic.ae/20260420/توتر-بين-واشنطن-وروما-انتقادات-إيطالية-لتهديدات-وقف-الدعم--1112709105.html
توتر بين واشنطن وروما… انتقادات إيطالية لتهديدات وقف الدعم
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الدعم عن روما جاء متسرعًا، وذلك على خلفية خلافه مع رئيسة الوزراء الإيطالية...
2026-04-20T10:37+0000
مجتمع
ايطاليا
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو
توتر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/17/1072628247_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_83ca0529c494b6fad95bcbbc12ae99c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/17/1072628247_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_20fadc64abf9c57237fe4565e64ca1d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الدعم عن روما جاء متسرعًا، وذلك على خلفية خلافه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وفي خضم خلاف مع ميلوني، صرّح ترامب، في 17 أبريل/نيسان الجاري، بأن الولايات المتحدة لن تساعد إيطاليا بعد أن زُعم أن روما رفضت مساعدة واشنطن. وأرفق البيان برابط لمقال حول رفض إيطاليا إتاحة قاعدتها الجوية في صقلية للطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.
وقال كروسيتو: "لا أعتقد ذلك... سيشرح له أحد مساعديه الحقيقة، وما هي قواعد الاشتباك لدينا. ترامب يعترف بأنه اتخذ قرارًا غير عادل ومتسرعًا بشأن إيطاليا". في وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي البابا، قائلاً إنه لا يحتاج إلى بابا يعارض سياساته. ووفقًا لترامب: "لما كان البابا ليو موجودًا في الفاتيكان لو لم أكن أنا في البيت الأبيض". ووصفت ميلوني هذه التصريحات بأنها غير مقبولة، ثم صرّحت بأنها لا توافق على قيام رجال الدين بما يقوله السياسيون في المجتمع.
وسبق للبابا أن انتقد مرارًا وتكرارًا تصرفات الولايات المتحدة في إيران. وعلى وجه التحديد، وصف التهديدات الأمريكية ضد الشعب الإيراني بأنها غير مقبولة. وفي أوائل أبريل، وبعد أن دعا وزير الحرب الأمريكي إلى الصلاة من أجل الجنود، صرّح البابا في عظة له بأن الرغبة في الهيمنة لا تتفق مع نهج السيد المسيح.