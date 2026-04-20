https://sarabic.ae/20260420/توتر-بين-واشنطن-وروما-انتقادات-إيطالية-لتهديدات-وقف-الدعم--1112709105.html

توتر بين واشنطن وروما… انتقادات إيطالية لتهديدات وقف الدعم

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الدعم عن روما جاء متسرعًا، وذلك على خلفية خلافه مع رئيسة الوزراء الإيطالية...

2026-04-20T10:37+0000

مجتمع

ايطاليا

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو

توتر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/17/1072628247_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_83ca0529c494b6fad95bcbbc12ae99c7.jpg

وفي خضم خلاف مع ميلوني، صرّح ترامب، في 17 أبريل/نيسان الجاري، بأن الولايات المتحدة لن تساعد إيطاليا بعد أن زُعم أن روما رفضت مساعدة واشنطن. وأرفق البيان برابط لمقال حول رفض إيطاليا إتاحة قاعدتها الجوية في صقلية للطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.وقال كروسيتو: "لا أعتقد ذلك... سيشرح له أحد مساعديه الحقيقة، وما هي قواعد الاشتباك لدينا. ترامب يعترف بأنه اتخذ قرارًا غير عادل ومتسرعًا بشأن إيطاليا". في وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي البابا، قائلاً إنه لا يحتاج إلى بابا يعارض سياساته. ووفقًا لترامب: "لما كان البابا ليو موجودًا في الفاتيكان لو لم أكن أنا في البيت الأبيض". ووصفت ميلوني هذه التصريحات بأنها غير مقبولة، ثم صرّحت بأنها لا توافق على قيام رجال الدين بما يقوله السياسيون في المجتمع.وسبق للبابا أن انتقد مرارًا وتكرارًا تصرفات الولايات المتحدة في إيران. وعلى وجه التحديد، وصف التهديدات الأمريكية ضد الشعب الإيراني بأنها غير مقبولة. وفي أوائل أبريل، وبعد أن دعا وزير الحرب الأمريكي إلى الصلاة من أجل الجنود، صرّح البابا في عظة له بأن الرغبة في الهيمنة لا تتفق مع نهج السيد المسيح.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

