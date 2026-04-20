جدل حول "الطاولة المصغرة".. مبادرة لحل الأزمة الليبية أم تجاوز لدور بعثة الأمم المتحدة؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
جدل حول "الطاولة المصغرة".. مبادرة لحل الأزمة الليبية أم تجاوز لدور بعثة الأمم المتحدة؟
أثار بيان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بشأن ما يُعرف بـ"الطاولة المصغّرة"، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية وسط اتهامات لبعثة الأمم المتحدة بـ"تجاوز مهامها... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260420/تصعيد-جديد-في-ليبيا-المنفي-يوقف-وزير-خارجية-حكومة-الوحدة-ويصعد-الخلاف-مع-الدبيبة-1112704370.html
https://sarabic.ae/20260416/بعد-قرار-مجلس-الأمنهل-يعد-تمديد-العقوبات-في-ليبيا-رسالة-ردع-أم-تكريس-للانقسام-في-البلاد؟-1112601916.html
https://sarabic.ae/20260418/دول-عربية-وأوروبية-والولايات-المتحدة-ترحب-باعتماد-ليبيا-ميزانية-موحدة-لعام-2026-1112677100.html
https://sarabic.ae/20260417/أزمة-السلاح-في-غرب-ليبيا-تحد-مستمر-أمام-الاستقرار-والحلول-الدولية-1112650180.html
وليد لامة
جدل حول "الطاولة المصغرة".. مبادرة لحل الأزمة الليبية أم تجاوز لدور بعثة الأمم المتحدة؟

وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أثار بيان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بشأن ما يُعرف بـ"الطاولة المصغّرة"، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية وسط اتهامات لبعثة الأمم المتحدة بـ"تجاوز مهامها والانخراط في ترتيبات سياسية خارج الأطر المتفق عليها".
وفي هذا السياق، تتباين القراءات بين موقف المجلس الرافض لما يعتبره "تعدّيًا على الشرعية"، وبين محللين سياسيين يرون أن "تعدد المبادرات الدولية يعكس غياب توافق حقيقي حول حل الأزمة الليبية".
وعن هذا الموضوع، قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "البيان الصادر عن المجلس جاء لتنبيه بعثة الأمم المتحدة إلى ما وصفه بتجاوزها لدورها المحدد في الدعم والمساندة وفق قرار إنشائها"، مؤكدًا أنها "خرجت عن مقتضيات وظيفتها الدولية المتمثلة في مساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي".
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
تصعيد جديد في ليبيا... المنفي "يوقف" وزير خارجية حكومة الوحدة ويصعد الخلاف مع الدبيبة
08:46 GMT
وأوضح السريري أن "الأصل في العملية السياسية أن يطرح الليبيون أفكارهم وأجنداتهم من خلال حوارات داخلية"، مشيرًا إلى أن "المقترح الأخير المتعلق بالطاولة المصغّرة، التي تضم عددًا محدودًا من الشخصيات من أطراف الصراع، أثار تحفظات واسعة خاصة مع إدراج أسماء من المجلس الأعلى للدولة دون الرجوع إلى المؤسسة أو أخذ موافقتها".

وبحسب السريري، هذا الإجراء يمثّل "تجاوزًا صريحًا لنظم المجلس الداخلية التي تنص على أن التمثيل يتم عبر ترشيح أو تزكية رسمية من داخل المؤسسة، لا سيما في القضايا الكبرى، التي تتعلق بمصير البلاد"، وأضاف: "المجلس يستنكر هذه التصرفات ويرى فيها تعدّيًا على الأطر القانونية والدستورية، التي تنظم عمل المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي".

كما حذّر من أن "هذه المبادرات قد تحمل في طياتها شبهات تقسيم أو محاصصة ضيقة بما قد يؤدي إلى تأجيج الصراع بدلًا من معالجته، خصوصًا في ظل حالة من الاستقرار النسبي، التي شهدتها البلاد مؤخرًا".
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
بعد قرار مجلس الأمن...هل يعد تمديد العقوبات في ليبيا رسالة ردع أم تكريس للانقسام في البلاد؟
16 أبريل, 07:00 GMT
ودعا السريري بعثة الأمم المتحدة إلى "الالتزام بالأطر القانونية والدستورية واحترام التوافقات المحلية والدولية"، مؤكدًا أن "هناك مسارات قائمة من بينها قوانين انتخابية صادرة، وتوافقات حول المناصب السيادية، إضافة إلى مخرجات لجان الحوار وهو ما يجعل أي مبادرات موازية محل استغراب".

وشدد على أن "المجلس يرفض أي محاولات لفرض ترتيبات سياسية خارج إطار المؤسسات القائمة"، محذّرًا من "التعامل مع ليبيا وكأنها ملف مفتوح للتجارب السياسية"، مؤكدًا ضرورة أن "يظل الدور الدولي في إطار الدعم دون تدخل مباشر في القرار الليبي".

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "يشهد المشهد الليبي تباينًا واضحًا بين المسار الأمريكي الهادف إلى توحيد السلطة التنفيذية ومسار بعثة الأمم المتحدة، الذي يتسم بطابع تشاوري طويل الأمد".
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية ترحب باعتماد ليبيا ميزانية موحدة لعام 2026
18 أبريل, 19:58 GMT

وأوضح بلقاسم أن "بعض الطروحات تتجه نحو تشكيل حكومة موحّدة تضم أطراف الصراع الرئيسية مع ترتيبات لتقاسم النفوذ داخلها في مقابل مسار أممي لا تزال مخرجاته غير ملزمة بشكل واضح ويعاني من غياب توافق دولي حقيقي".

وأشار بلقاسم إلى أن "هذا التباين يعكس تعدد المبادرات والمسارات السياسية في ليبيا، وهو ما يضعف فرص التوصل إلى حل سريع"، لافتًا إلى أن "بعض المؤسسات من بينها المجلس الأعلى للدولة تتخذ مواقف متحفظة انطلاقًا من تمسكها بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي".
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
أزمة السلاح في غرب ليبيا... تحد مستمر أمام الاستقرار والحلول الدولية
17 أبريل, 15:52 GMT

وأضاف المحلل السياسي الليبي: "هذه التحفظات رغم أهميتها قد لا تكون ذات تأثير كبير في ظل ثقل الأطراف الدولية الفاعلة واستمرار طرح مبادرات بديلة من بينها فكرة الطاولة المصغّرة، التي لا تزال محل جدل ولم تتبلور بشكل نهائي".

وختم بلقاسم: "تعدد المسارات واللجان في ليبيا يعكس تعقيد الأزمة"، مرجّحًا أن تلعب القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة "دورًا أكبر في المرحلة المقبلة لدفع العملية السياسية سواء بشكل مباشر أو عبر بعثة الأمم المتحدة".
