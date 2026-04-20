رئيس الوزراء الكندي: العلاقات مع الولايات المتحدة نقطة ضعف يجب معالجتها

رئيس الوزراء الكندي: العلاقات مع الولايات المتحدة نقطة ضعف يجب معالجتها

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الاثنين، بأن العلاقات الاقتصادية الكندية مع الولايات المتحدة، التي كانت في السابق ميزةً، أصبحت الآن نقطة ضعف يجب معالجتها. 20.04.2026، سبوتنيك عربي

2026-04-20T10:33+0000

2026-04-20T10:33+0000

2026-04-20T10:33+0000

وأضاف كارني في رسالة: "لقد غيّرت الولايات المتحدة نهجها التجاري بشكل جذري، ورفعت تعريفاتها الجمركية إلى مستويات لم نشهدها منذ الكساد الكبير. العديد من نقاط قوتنا السابقة، القائمة على علاقاتنا الوثيقة مع أمريكا، أصبحت نقاط ضعف يجب علينا معالجتها".وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة قد تغيّرت، وأن على كندا أن تستجيب.وعلّق:وفي هذا السياق ذكر أنه، في فبراير/شباط 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب ما زعمه من تقاعس كندا عن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، وخاصة "الفنتانيل"، وفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية.وفي 20 فبراير، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية، الذي استند إليه ترامب في فرض رسوم الاستيراد، يمنعه من القيام بذلك. وذكرت المحكمة في قرارها أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض مثل هذه الرسوم.ووصف الرئيس الأمريكي قرار المحكمة بأنه عار، وأشار إلى أن لديه خطة بديلة، ثم أعلن أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات التي كان قد فرضها سابقاً على جميع الدول رداً على قرار المحكمة من 10% إلى 15%.

الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, موسكو, اقتصاد, ترامب