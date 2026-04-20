رئيس الوزراء الكندي: العلاقات مع الولايات المتحدة نقطة ضعف يجب معالجتها

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الكندي: العلاقات مع الولايات المتحدة نقطة ضعف يجب معالجتها
صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الاثنين، بأن العلاقات الاقتصادية الكندية مع الولايات المتحدة، التي كانت في السابق ميزةً، أصبحت الآن نقطة ضعف يجب... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف كارني في رسالة: "لقد غيّرت الولايات المتحدة نهجها التجاري بشكل جذري، ورفعت تعريفاتها الجمركية إلى مستويات لم نشهدها منذ الكساد الكبير. العديد من نقاط قوتنا السابقة، القائمة على علاقاتنا الوثيقة مع أمريكا، أصبحت نقاط ضعف يجب علينا معالجتها".وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة قد تغيّرت، وأن على كندا أن تستجيب.وعلّق:وفي هذا السياق ذكر أنه، في فبراير/شباط 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب ما زعمه من تقاعس كندا عن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، وخاصة "الفنتانيل"، وفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية.وفي 20 فبراير، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية، الذي استند إليه ترامب في فرض رسوم الاستيراد، يمنعه من القيام بذلك. وذكرت المحكمة في قرارها أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض مثل هذه الرسوم.ووصف الرئيس الأمريكي قرار المحكمة بأنه عار، وأشار إلى أن لديه خطة بديلة، ثم أعلن أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات التي كان قد فرضها سابقاً على جميع الدول رداً على قرار المحكمة من 10% إلى 15%.
صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الاثنين، بأن العلاقات الاقتصادية الكندية مع الولايات المتحدة، التي كانت في السابق ميزةً، أصبحت الآن نقطة ضعف يجب معالجتها.
وأضاف كارني في رسالة: "لقد غيّرت الولايات المتحدة نهجها التجاري بشكل جذري، ورفعت تعريفاتها الجمركية إلى مستويات لم نشهدها منذ الكساد الكبير. العديد من نقاط قوتنا السابقة، القائمة على علاقاتنا الوثيقة مع أمريكا، أصبحت نقاط ضعف يجب علينا معالجتها".
وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة قد تغيّرت، وأن على كندا أن تستجيب.
وعلّق:

خطتنا هي بناء كندا بأيدي الكنديين ولأجل الكنديين. سنجذب استثمارات جديدة لنبني المزيد لأنفسنا. سنبني شراكات جديدة في الخارج لنصل إلى أسواق جديدة. هذا يتعلق باستعادة السيطرة على أمننا وحدودنا ومستقبلنا.

وفي هذا السياق ذكر أنه، في فبراير/شباط 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب ما زعمه من تقاعس كندا عن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، وخاصة "الفنتانيل"، وفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية.
الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات
وفي 20 فبراير، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية، الذي استند إليه ترامب في فرض رسوم الاستيراد، يمنعه من القيام بذلك. وذكرت المحكمة في قرارها أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض مثل هذه الرسوم.
ووصف الرئيس الأمريكي قرار المحكمة بأنه عار، وأشار إلى أن لديه خطة بديلة، ثم أعلن أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات التي كان قد فرضها سابقاً على جميع الدول رداً على قرار المحكمة من 10% إلى 15%.
