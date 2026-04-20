عراقجي: الانتهاك الأمريكي لوقف إطلاق النار عقبة رئيسية أمام المسار الدبلوماسي
سبوتنيك عربي
2026-04-20T19:16+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، بأن الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل واشنطن يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أشار لنظيره الباكستاني إلى "الإجراءات الاستفزازية والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل أمريكا، ولا سيما التهديد والاعتداء على السفن التجارية الإيرانية، والمواقف المتناقضة والخطابات التهديدية ضد إيران، مؤكدا ان ذلك يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي".
وشدد وزيرا خارجية إيران وباكستان على استمرار المشاورات للإسهام في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، خلال اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران ستتخذ القرار المناسب لحماية مصالحها وأمنها القومي في ظل تحركات الولايات المتحدة.
ونقل بيان لوزارة الخارجية الإيرانية عن عراقي قوله، خلال الاتصال مع لافروف، إن "السلوك غير القانوني للولايات المتحدة والمواقف المتناقضة لقادتها لا تتوافق مع مبادئ الدبلوماسية، وستراقب الجمهورية الإسلامية الإيرانية سلوك الطرف الآخر، وستتخذ القرار المناسب لحماية مصالحها وأمنها القومي".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره إعلان روسيا استعدادها لمواصلة المشاورات لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع المبادرات الدبلوماسية المشتركة.