عراقجي: الانتهاك الأمريكي لوقف إطلاق النار عقبة رئيسية أمام المسار الدبلوماسي

أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، بأن الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل واشنطن يشكل عقبة رئيسية...

2026-04-20T19:16+0000

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أشار لنظيره الباكستاني إلى "الإجراءات الاستفزازية والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل أمريكا، ولا سيما التهديد والاعتداء على السفن التجارية الإيرانية، والمواقف المتناقضة والخطابات التهديدية ضد إيران، مؤكدا ان ذلك يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، خلال اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران ستتخذ القرار المناسب لحماية مصالحها وأمنها القومي في ظل تحركات الولايات المتحدة.وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره إعلان روسيا استعدادها لمواصلة المشاورات لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع المبادرات الدبلوماسية المشتركة.

